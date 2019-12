Ende der Welt - Die tägliche Glosse Impeachment

Hilfe! Meine Familie will mich impeachen! Aber ist es wirklich schon Amtsmissbrauch als Familienoberhaupt, wenn man sich eine Rolex zu Weihnachten schenken will?! Noch dazu, wenn die gerade in München ausverkauft ist?! Eine Glosse von Johannes Marchl.

Das werden Sie jetzt nicht glauben! Wissen Sie, was meine Familie gerade versucht?! Und das am Tag vor dem Heiligen Abend… aber das werden die noch bitter bereuen! Weil die eben keinen Anstand haben… Wartens mal, jetzt muss ich das doch schnell noch twittern .... Wieviel Zeichen waren das jetzt gleich wieder? – höchstens 280 – aber so viel brauch ich eh nicht: los geht´s! „Die wollen mich impeachen! Aber ich habe keine Angst davor. Die brechen das Gesetz auf so viele Arten. Wie können sie das tun und ein so erfolgreiches Familienoberhaupt impeachen, das nichts Falsches getan hat.“ – So. Posten!

Ich hab ja keinen Schimmer, wie die das durch den Familienrat gekriegt haben, ich hab mich ja geweigert zur Anhörung zu kommen, wäre ja noch schöner…. Schnell noch ein Tweet hinterher. „Das ist ein Angriff auf…“, „Angriff auf…“ - ja – auf was jetzt?! Amerika? Mmmhh… Bayern?!... Das Abendland! „Ein Angriff auf das Abendland in seiner ganzen herrlichen, patriarchalischen Tradition!“– Posten!

Behaupten die doch glatt, dass ich mein Amt und meine Macht als Familienoberhaupt missbraucht hätte, um mir einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Und das nur, weil ich mir zu Weihnachten mal was gönnen will. Weil, von denen, da kann ich Ihnen doch jetzt schon vorhersagen, was unterm Baum liegt: von den Kindern ein Gutschein mit „Zeit“ und von der Frau ein Schlafanzug, Frottee… Warten´s, jetzt muss ich schnell nochmal .... Weil beim Twittern ist es wie beim Brezelbacken – je mehr desto besser. „So grauenhafte Lügen von der radikalen Familienlinken, von diesen Nichtstuern, ein Angriff auf das Abendland!“ Posten!

Sogar die Rolex-Warteliste ist geschlossen! Heiliger Bimbam!

Wo waren wir?! Ach ja, genau, „Gönn Dir“ war das Stichwort. Und dabei hat´s ja nicht mal funktioniert. Da will man einmal im Leben seinem Armgelenk etwas Gutes tun, geht zum Juwelier, und dann das! Ausverkauft! In ganz München keine Rolex aufzutreiben. Die Abendzeitung hat dann gleich treffend die Münchner Rolex-Krise ausgerufen, ich hätte da ja noch das Adjektiv „verheerend“ vor „Rolex-Krise“ gesetzt, weil, man muss sich das schon mal vorstellen: sogar die Rolex-Warteliste ist geschlossen! Heiliger Bimbam!

Was mich aber dann doch noch interessieren würde: Wie die das rausgekriegt haben, durch welches Leak, das mit mir und der Rolex... Verdammte Whistleblower! – Moment, das muss ich schnell retweeten: „Das ist politischer Missbrauch. Das ist ein scheußliches Fehlurteil! Das hört sich an wie ein Witz und ist auch einer…“ Gut, oder? – könnte von mir sein. Zack! Posten.

Und wissen Sie, was das Beste ist?! Was die ganze Familie mit ihrem Impeachment-Wahn noch gar nicht richtig überrissen hat?! Das mit dem Senat… Weil der Familien-Senat hat nur einen einzigen Senator - und das bin ich!