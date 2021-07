Ende der Welt - Die tägliche Glosse Immer mehr SUVs

Es gibt, neben dem Profisport, und hier insbesondere dem bezahlten Fußball, nur noch ein Feld, auf dem Designer offenbar immer stärker außer Rand und Band geraten. Allerdings handelt es sich dabei um ein weiteres Herzstück unserer Nation, sowohl was die Leiden-, als auch die Wirtschaft angeht: den PKW.

Möglichst robust, möglichst breit, möglichst hochsitzig ist also die Devise der Autobauer. Weil der zunehmende Internethandel immer mehr Lieferwagen zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Siedlungszentren schickt, ist das wehrhafte Chassis – wo´s doch bald kein Benzin mehr gibt und das Grönlandeis schmilzt – weiterhin gefragt beim freien Bürger. Die Großstadtverwaltungen indes legen, um den innerstädtischen Autoverkehr nachhaltig zu vergrämen, insgeheim und flächendeckend Baustellen und Umleitungsparcours an.