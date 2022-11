Ende der Welt - Die tägliche Glosse Imkern daheim

Die Kleinstadt Lorsch, am Fuße der südhessischen Bergstraße gelegen, ist bekannt durch das zum Weltkulturerbe erhobene Kloster Lorsch aus karolingischer Zeit. Die Literaturgeschichte verzeichnet zudem, als eines der frühesten Zeugnisse deutscher Versdichtung, den „Lorscher Bienensegen“. Er stammt aus dem 10. Jahrhundert und damit aus dem Althochdeutschen. Hier der Versuch, einige Verse zu sprechen: „Kirst, imbi ist hucze, Nu fluic du, minaz hera, Fridu frono in mund godes heim zi comone, Sizi, sizi, bina, Inbote dir sancte Maria, Hurolob habe Du, zu Holze nic fluc du.“ Dem frommen Honigmönch war wohl ein Bienenvolk in den Wald entfleucht, nun bittet er die Bienen, auf Wunsch der Heiligen Jungfrau sich doch nach Haus zu bequemen und dort eine Ruh zu geben.