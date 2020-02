Ende der Welt - Die tägliche Glosse Im Stau

Wer jetzt, im morgendlichen Berufsverkehr, im Stau steckt, hätte eigentlich genug Zeit für Sinnvolles: einmal ohne Smalltalkzwang, ohne automatisch abgespulte Chats mit Mann, Frau, Kindern, Lover oder Geliebter nachzudenken - beispielsweise über sich, über die Zeit, die unbeirrbar verrinnt, über das Leben als solches... Stattdessen hecheln wir von anderen gesetzten Zielen hinterher und sind verzweifelt, weil wir sie wieder nicht erreichen.

Myriaden von Apps haben den Alltag und ganz nebenbei uns um die Fähigkeit erleichtert, einfachste Aufgaben zu erledigen oder noch rudimentär vorhandene Hirnfunktionen zu nutzen: Wo muss ich um 9:15 Uhr sein und warum? Wie viele Minuten sind's bis dahin? Was könnte ich als Entschuldigung vorbringen, außer "ich stand im Stau"? Verkehrs-Apps zeigen, wo der Verkehr im Moment einigermaßen fließt, aber wer will da schon hin? Und die Verbund-App sagt, es komme zu Ausfällen und Verspätungen wegen Signalstörungen, weil die Busfahrer streiken, wegen erhöhten Verkehrsaufkommens, querliegender Schneeflocken… - das Elend der anderen ist auch kein Trost. Soll ich deshalb vielleicht aufs Fahrrad umsteigen, um pünktlich in die Arbeit zu kommen?

Wenn heute der ADAC den neuen Staureport veröffentlicht, ist das mal wieder Wasser auf die Mühlen all der schicksalsergebenen Lemminge, die - gefangen in der Endlosschleife des immer gleichen Murmeltiertags - blindwütig auf die Klippen des Individualverkehrs zurennen. Oder besser gesagt zukriechen in der von unparteiischer Statistik belegten Gewissheit, dass es kein Entkommen gibt. Ja, geben kann. Denn Zahlen lügen nicht und dokumentieren schwarz auf weiß, dass es im abgelaufenen Jahr wahrscheinlich 750.000 Staus auf deutschen Straßen gegeben hat mit einer Gesamtlänge von über 1,5 Millionen Kilometern.

Der ADAC ist so etwas wie die Glaubenskongegration einer Automobilitätsreligion

Mit Sicherheit taucht in dieser deprimierenden Auflistung auch wieder der Begriff "Blechlawine" auf, die sich täglich auf mehr als 4.000 Kilometer summiert haben wird. Den Höhepunkt bildet dann das äonengleiche Zeitmaß, jene unermessliche Stundenzahl, die Autofahrer 2019 "im Stau ausharren mussten" - es dürfte sich um annähernd 460.000 Stunden handeln, cirka 52 Jahre.

Im Land Albert Einsteins, der die wissenschaftliche Definition lieferte, "Zeit ist das, was man an der Uhr abliest", wird auch diese Studie ohne Nachhall bleiben. Selbst wenn sie vom ADAC stammt, der Club ist so etwas wie die Glaubenskongegration einer Automobilitätsreligion, deren Dogmatiker in führenden Zirkeln sitzen. Wenn sie nicht gerade im Stau stehen, aber dagegen sind selbst jene höheren Kräfte machtlos, die über ein Heer gelber Engel herrschen.