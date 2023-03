Ende der Welt - Die tägliche Glosse Im Märzen der Strandkorb...

Noch herrscht im Allgäu Liftbetrieb – und an der Nordsee werden die ersten Strandkörbe aufgestellt. Dabei haben die geflochtenen Frühlingsboten an der Waterkant durchaus Potential, zum gesamtdeutschen Schutzmöbel zu werden. Eine Glosse von Michael Zametzer.

Eröffnungsrituale sind im Jahreslauf unentbehrlich für uns Menschen. Gerade in Zeiten, in denen das Gemüt wackelt, weil die Welt heißdreht. So freuen wir uns im Süden ja auf das große Lebkuchen-Season-Opening Ende September, das traditionelle Schneekanonenanwerfen kurz danach, und dann ist ja eh schon wieder Weihnachten. Recht karg wird’s bei uns eröffnungsritualtechnisch aber im ersten Jahresviertel. Da gibt’s eigentlich nix zu eröffnen, außer der Starkbierzeit mit ihrem bapperten Bock.

Da ist der hohe Norden weiter, muss man zugeben: Die da oben müssen nicht erst aufs große Matjesheringsfest im Juni warten, da gibt’s vorher schon die ersten Frühlingsboten zu feiern, zwischen Pilsum und Niebüll, zwischen Flensburg und Heiligendamm! Die Nordseegemeinde St. Peter-Ording begeht heute feierlich das Aufstellen der ersten Strandkörbe. Mit Tourismuschef und allem Pipapo. Moment – fragen wir da diesseits des Mains und drängen uns noch ein bisschen enger an die altbayerischen Pelletheizungen: Strandkorb-Season-Opening, jetzt schon, wo sich Robbe und Schneehase noch in den Dünen gute Nacht sagen? Ein Blick auf die Vorhersage prophezeit wenig strandkorbgeeignetes Wetter: Sie wissen schon, wie früher am Ende der Tagesschau: Höchstwerte 6 Grad, Mäßiger bis frischer Westwind, starke bis stürmische Böen, Pipipipppipeeep!

Aber das macht den Nord- und Ostseemenschen nichts, die sin zaach. Wie zum Trotz bestücken sie die Sandstrände schon im März, als wollten sie den Wettergöttern sagen: Du kannst mi an’ne Büx rücken!

Wird der Strandkorb als urdeutsches Strandutensil auch künftigen Weltenstürmen trotzen?

Nun will ein spätwinterlicher und frühfrühlingshafter Urlaub an der Waterkant aber auch verdient sein: Am Mittelmeer der Hautkrebs-OP entgegenbrutzeln kann schließlich jeder. Aber Mitte März in St. Peter-Ording im Strandkorb die Badesaison zu eröffnen, das ist nix für thermalwasserverschrumpelte Kurschatten. Dafür dürfen diese harten Hunde im März die Geflechtmöbel noch kostenfrei nutzen. Vermietet wird erst ab April, wenn die Weicheier kommen. Dann geht sie erst richtig los, die Jagd nach den Plätzen: Und nach Ostern heißt es dann frei nach Rilke: wer jetzt keinen Korb hat, bekommt keinen mehr.

Dass sich Strandkörbe auch ohne Strand, also auch abseits der deutschen Küstenlinie immer größerer Beliebtheit erfreuen, lässt uns in Bayern dagegen hoffen: Werden wir dereinst auch mal ein zünftiges Korbsaisoneröffnungsritual feiern können? Wann wird zwischen Bad Hindelang und Berchtesgaden der Ruf erschallen: „Schneekanonen zu Strandkörben“? Es soll schon einen hiesigen Hersteller geben, der Strandkörbe in Almhüttendesign feilbietet, also quasi eine Art Wolpertinger unter den Sitzmöbeln.