Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ich bin dann mal..ausgezogen!

Hätten Sie gedacht, dass in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden die Kinder durchschnittlich nahezu exakt im gleichen Alter von 23,7 Jahren aus der elterlichen Wohnung ausziehen? Aber zwischen anderen Ländern Europas gibt es doch erhebliche Unterschiede. Roland Söker macht sich Gedanken, warum Italiener über 30 und Schwedinnen noch nicht volljährig sind, wenn sie zuhause ausziehen …

Es soll ja Eltern geben, die erleiden einen Zusammenbruch, wenn ihre Kinder aus der elterlichen Wohnung ausziehen, um irgendwo in einer anderen Stadt ein eigenes Leben zu beginnen. Gut, manche davon erleiden auch einen Zusammenbruch, wenn sie das erste Mal die monatliche Miete für das grottige Studentenzimmer ihrer Kinder zahlen müssen.

Wie auch immer, durchschnittlich ziehen bei uns die jungen Erwachsenen im Alter von rund 23 ½ Jahren von zuhause aus - Jungs übrigens anderthalb Jahre später als Mädels.

Damit liegen die Deutschen immerhin deutlich unter dem EU-Durchschnitt von knapp 26 Jahren. Ja, das klafft ganz schön auseinander! In Italien und Kroatien sind zumindest die Jungs jenseits der 30, wenn sie zuhause ausziehen – wohlgemerkt im Durchschnitt. Das bedeutet für jeden 20-jährigen, gibt’s auch einen über 40-jährigen, der noch zuhause wohnt.

Auf der anderen Seite liegt Schweden, da sind die zu-hause-ausziehenden im Durchschnitt noch nicht mal volljährig! 17,8 Jahre – das bedeutet, für jeden, der wie in Deutschland erst mit 23 ½ auszieht, gibt’s in Schweden zwei 15-Jährige mit eigener Wohnung!

Das kann nur an den Geschichten liegen, die die Kinder schon früh prägen. Pipi Langstrumpf wohnt schon als Schulkind in der eigenen Villa, Michel aus Lönneberga immerhin schon zeitweise, wenn auch nicht immer ganz freiwillig, im Tischlerschuppen, den man ja durchaus auch als „eigene vier Wände“ bezeichnen könnte.

Traditionelle deutsche Geschichten zeichnen ein anderes Bild. Hänsel und Gretel eilen, nachdem sie die alte Hexe verheizt haben, gleich wieder zu ihren Eltern nachhause, statt im idyllischen Pfefferkuchenhäuschen eine trendige Landkommune aufzumachen.

Ich weiß nicht, welche Geschichten den Kindern in Italien und Kroatien erzählt werden? Wahrscheinlich verirren sich Gianni & Margherita bzw. Ivan & Marjeta auch bei der Rückkehr vom Hexenhaus so tief im Wald, so dass junge Erwachsene dermaßen traumatisiert, niemals vorm 30sten Geburtstag die unmittelbare Umgebung der elterlichen Wohnung verlassen.

Und Frankreich, Niederlande und Deutschland liegen in der Frage des Auszugs der Kinder fast exakt gleichauf

Warum ausgerechnet in Luxemburg als einzigem Land die Jungs durchschnittlich einen Monat vor den Mädels die elterliche Wohnung verlassen, dazu fällt auch mir nichts Schlaues oder gar Witziges zu ein.

Und Frankreich, Niederlande und Deutschland – auch das ist bemerkenswert - liegen in der Frage des Auszugs der Kinder fast exakt gleichauf. Da ist überhaupt kein Platz mehr für veraltete Plattitüden über eifersüchtige Froschfresser und wohnwagenfahrende Käsköppe.

Was die Spanier angeht, habe ich jetzt allerdings von einer signifikanten statistischen Besonderheit gelesen: Da soll das Durchschnittsalter der Mitglieder der Königsfamilie, die plötzlich und unerwartet von zuhause ausziehen, bei über 82 Jahren liegen …!