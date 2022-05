Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ich bin da dran ...

Was ist die beste Antwort, wenn man was vergessen hat? „Ich bin dran“. Das ist zwar nicht die Wahrheit, aber auch nicht eiskalt gelogen und spielt sogar eine besondere Geschäftigkeit vor. Ein Freund benutzt diesen Satz so viel, dass er jetzt auch an mir klebt. Frage meiner Frau kürzlich: „Der Spargel ist fertig, holst Du das Fleisch?“ Ich: „Ich bin dran“. Und zündete überhaupt erstmal den Grill an.

Wenn Sie mich also fragen, ob ich schon alle Sehenswürdigkeiten Bayerns kenne, würde ich sagen „Ich bin dran“. Nur Sie wissen: Die ganze Wahrheit ist, dass es noch zahllose Versäumnisse gibt, so war ich noch nie im Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg, noch nie auf dem Ulmer Münster und noch nie in der Burganlage Burghausens. Kürzlich war ich immerhin zum ersten Mal im Bayerischen Nationalmuseum und nun – Trommelwirbel – im „Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke.“

Ja, Sie haben richtig gelesen, Abgüsse. Es geht dort also nicht um Aufgüsse mit Lavendelduft, Maracuja oder Kiefer, wie sie in den städtischen Bädern angeboten werden und es gibt auch niemanden dort, der lasso-mäßig mit einem Handtuch durch die 100 Grad heiße Luft wirbelt– sondern es geht um Gipsabgüsse antiker Statuen. Zusammengefasst kann man über das Museum sagen: Es geht dort zu wie am örtlichen FKK-Strand an einem heißen Julisamstag, überall Nackerte.

In dieser Abguss-Sammlung habe ich nun zwei Dinge gelernt: Man sollte diese Ausstellung nicht besuchen, wenn man am Tag davor Käsefondue oder eine Schwarzwälderkirsch-Torte gegessen hat, man fühlt sich bei aller „body positivity“ in Angesicht der klassischen Schönheiten mindestens so unförmig wie im Angesicht mancher Muskelberge beim Lavendelaufguss. Zweite Erkenntnis aus der Abgusssammlung: man sollte von allem, was nicht verloren werden darf, Kopien anfangen.

Denn mithilfe von Kopien werde ich in Zukunft versuchen, Dramen zu verhindern wie die rund um die bunte Lieblingsmütze meiner Tochter, die am Wochenende in einem fußballfeldgroßen Löwenzahn-Meeres verloren ging. „Ist doch nur eine Mütze“, versuchte ich vergeblich um dann zwei Stunden jeden Löwenzahn umzubiegen. Ich fand die gehäkelte Mütze schließlich, nachdem ich zwei Spaziergänger und einen Gassi-Geher gebeten hatte, ebenfalls Sektoren zu übernehmen. Es dämmerte schon, als ich die Mütze schließlich fand. Zuhause wurde ich gefeiert wie ein Superstar, völlig zurecht.