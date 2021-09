Ende der Welt - Die tägliche Glosse IAA Gezwitscher

Die Internationale Automobil Ausstellung will anders sein, als bisher. Aber so richtig entscheiden können sich die Autohersteller nicht. Roland Söker wagte einen Rundgang zwischen Innenstadt und Messehallen, zwischen Protz und Gewerbegebiet-Flair, zwischen PS-Boliden und Vogelgezwitscher.

Vogelgezwitscher am Odeonsplatz, mitten in München. Ich weiß nicht, ob das Gezwitscher aus Lautsprechern kommt oder ob ich es mir nur einbilde. Ich blicke zwar auf eine grüne Wiese. Aber aus welchem Grund ist diese auf einer tonnenschweren Stahlkonstruktion angepflanzt worden, die aussieht wie ein mittig zusammengebrochenes Parkhaus? Echte Vögel sehe ich nicht, dafür wird schon das Standpersonal sorgen, dass sich keine Amsel in der neuen S-Klasse einnistet oder womöglich eine gurrende Taube auf das neue Mercedes-Maybach-SUV kackt.

Es ist an Symbolik kaum zu überbieten, dass eine Autoausstellung jetzt ausgerechnet die wenigen innerstädtischen Plätze besetzt, auf denen die Produkte der Autoindustrie schon lange nicht mehr stehen, geschweige denn fahren dürfen. Vermutlich findet die nächste IAA im Englischen Garten statt, da braucht man dann auch keinen Rollrasen mehr und das Vogelgezwitscher ist sogar – wie heißt es in der automobilen Fachsprache: Serienmäßig!

Auch in den Messehallen, fernab der Innenstadt, setzt sich eine Art dissoziative Identitätsstörung der automobilen Leitmesse fort. Der BMW-Chef höchstpersönlich zeigt ein 100% recyclingfähiges Auto von der Größe eines VW Polo. „Reduce“ lautet das Motto, wohlwissend, dass man das Geld auf absehbare Zeit vor allem mit dem genauen Gegenteil verdient, nämlich mit tonnenschweren Vehikeln, die in der Zukunft dann eine 12-köpfige Familie ein Jahr ernähren könnten, wenn das Auto am Ende seiner Laufzeit essbar sein wird.

Die nächste Pandemie kann kommen, wenn jeder so ein Gefährt hat

Bei VW präsentiert derweil eine junge, schneeweiß gekleidete Entwicklungscrew ein ebenso schneeweiß lackiertes Elektroauto, dass sich mit ein paar Handgriffen zum Heimkino umbauen lässt, mit Leinwand, Videobeamer und Räkelsofa. Die nächste Pandemie kann kommen, wenn jeder so ein Gefährt hat ... und auch noch einen Parkplatz geschweige denn eine Ladestation dafür findet.

In der nächsten Halle stehen dann die Stars der früheren IAAs etwas verloren rum: Ferraris, Lamborghinis und sogar ein tiefergelegter Ford Escort aus den frühen 80ern. Noch traumatisiert von so viel Nostalgie taumle ich in die nächste Halle, in der sauber aufgereiht Fahrräder stehen – in dem riesigen Messequader fühle ich mich allerdings eher wie bei einem Großhändler im Gewerbegebiet. Für die Fahrräder hätte eigentlich der Odeonsplatz ein passenderes Ambiente geboten. Ob mit oder ohne Rollrasen ...