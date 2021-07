Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hurra, ich habe ein Kamel gefunden

Haben sie gestern auch mal wieder was gesucht? Ihren Schlüssel, ihre Geldbörse oder ihr Handy? Bei mir war es das Handy. Glücklicherweise fand es sich auf der Fensterbank im Bad wieder, dabei hätte ich schwören können, dass ich es in meine Tasche gesteckt hatte. Zumindest war ich froh, dass ich es wieder hatte.

So ging es wohl am Wochenende auch einer Frau aus Hauzenberg im Landkreis Passau. Sie hatte nämlich ihr Kamel wieder gefunden. Ja, ihr Kamel, also das Tier. Wie genau es vorher zum Verlust des Kamels kam ist unklar. Klar ist nur, dass das Tier plötzlich mitten auf der örtlichen Kreisstraße herumstand, sehr zur Verwunderung der Autofahrer. Die riefen daraufhin die Polizei, als die allerdings ankamen war das Kamel schon wieder weg. Die Besitzerin hatte es offenbar gefunden und wieder zurück in die Koppel gebracht.