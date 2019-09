Ende der Welt Hurra - Geschenke!

Der 8. November fällt dieses Jahr auf einen Freitag. Warum sie das jetzt schon wissen sollten. Weil der 8. November ein besonderer Tag ist. Es ist der Tag an dem Georg Elser sein Attentat auf Adolf Hitler im Bürgerbräukeller verübte und es ist der 312. Tag des Jahres – außer es ist ein Schaltjahr dann ist es der 313. Tag und seit 2015 ist es der Tag des Geschenkes.

Hätten sie das gewusst? Also das mit dem Tag des Geschenkes natürlich. Wir wollen uns ja hier um die wesentlichen Dinge im Leben kümmern. Geschenke sind das, was das menschliche Zusammenleben, sagen wir, einfacher macht. Zum Beispiel mit Kindern. Haben sie einen pubertierenden Sohn? Dieses Etwas was nach fünfmaligem Wecken irgendwann mal an den Frühstückstisch geschlappt kommt, mit Kopfhörern im Ohr und irgendwas nuschelt, von ey haste mal 10 Euro? Wenn sie dem morgens einfach mal so eine xbox oder Playstation auf den Frühstücksteller legen. So wach haben sie den noch nie gesehen. Bei Mädchen funktioniert das genauso gut. Allerdings muss es je nach Alter unbedingt rosa sein oder es darf unter gar keinen Umständen rosa sein.

Auch in Paar-Beziehungen sind Geschenke unerlässlich. Meinen zumindest die Frauen und freuen sich sehr, wenn der Liebste sie mit Blumen oder Ausflügen nach Rom bedenkt. Und jetzt bitte herhören die Herren, die Damen mögen Geschenke auch, wenn gerade nicht Geburts-, Hochzeitstag, Muttertag oder Valentinstag ist.

Sprachen wir eigentlich schon über den 8. November? Auf die Idee mit dem Tag des Geschenkes, der übrigens schon ganze drei Jahre alt ist kam, wer hätte es gedacht ein Anbieter von Erlebnisgeschenken. Die sind ja schon länger sehr beliebt. Weil was will man einem Mann mittleren Alters, der schon alles hat, auch schenken? Bücher – liest der eh nicht. Wein kann er sich selber kaufen, Kinogutschein? Wer braucht in Zeiten von Amazon prime und Netflix noch das Kino? Da kommt doch so ein Gutschein für eine wilde Quadfahrt oder eine aufregende Kanutour genau richtig. Man hat was in der Hand, das wirkt irgendwie cool und für den Beschenkten ist es auch toll. Er tut kurz so als ob er sich freut und weiß aber, dass er den Gutschein eh nie einlösen wird. Oder kennen sie jemand der ihren Ballonfluggutschein eingelöst hat? Oder den für die nächtliche Stadtführung? Nein.

Das Beste was man schenken könnte, heißt ja immer sei Zeit

Zeit mit jemanden zu verbringen. Wobei wir dafür eben meistens keine Zeit haben. Oder unsere Zeit gar nicht so gerne mit der Schwiegermutter verbringen wollen. Puuh alles nicht so einfach mit den Geschenken, aber bis zum 8. November ist ja noch ein bisschen Zeit.