Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hurra, es lebe die Saison

Der Mai war nix, dieses Jahr eine fade Zeit. Erst hat die Bundesligasaison aufgehört, dann war es kalt und die Freibadsaison konnte nicht anfangen und in den Urlaubsregionen war noch Vor-Neben-oder irgendeine Zwischensaison. Das einzige was im Mai Saison hatte war Rhabarber – aber wer mag schon Rhabarber?

Aber jetzt endlich kommt die Saison wieder auf volle Touren. Die Freibadsaison startet Dank 30 Grad und Sonnenschein so richtig durch. Und am 15. Juni beginnt dann endlich die Hochsaison in den Urlaubsgebieten. Ein Traum. Hätten wir Menschen die Saison nicht schon erfunden, wir müssten es sofort nachholen. Oder woher wollen sie sonst wissen, wann sie Fußball gucken müssen? Oder wann die richtige Zeit ist Urlaub zu machen? Nein, das wissen wir nur, weil im August in Italien Hochsaison ist und eben nicht im November. Oder die Skisaison. Sie würden ja vielleicht einfach mal im Juni zum Skifahren gehen, wenn nicht klar wäre, dass die Saison erst im November beginnt. Oder?

Allerdings geht es der Saison nicht überall gut. Tomaten gibt es das ganze Jahr, auch wenn gar keine Saison ist, das gleiche gilt für Äpfel, Karotten und Rote Beete. Und das ist natürlich in Zeiten des aufkeimenden Klimagewissens nicht gut. Also kaufen sie saisonale Produkte. Und die gute Nachricht noch dazu: Eine Untersuchung hat gerade festgestellt, dass saisonale Produkte sogar in der dazugehörigen Saison ACHTUNG besonders günstig sind. Potz Blitz wer hätte das gedacht. Dass je mehr es von einem Produkt gibt, der Preis sinkt. Gibt es viele Erdbeeren auf dem Markt sinkt der Preis. Nennt sich glaube Marktwirtschaft. Lustiger weise funktioniert das aber auch bei Dingen, die wetterunabhängig entstehen. Wie Badehosen oder Skihelmen. Die sind auch in der dazugehörigen Saison billiger. Also los kaufen sie sich jetzt eine Badehose!

Und wie lang die Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer ist weiß man nicht so genau

Die Länge einer Saison hängt natürlich vom Wetter ab oder wann die Ferien in beispielsweise Italien und Kroatien beginnen. Dieses Jahr übrigens am 15. Juni, denn dann beginnt ja - ich sagte es schon – die Hochsaison. Eine Hochsaison dauert in etwa drei Monate und ist damit halb so lang wie die durchschnittliche Zeit eines Trainers bei einem Bundesligaverein. Die Zeit einer SPD Vorsitzenden ist etwa so lang wie zwei Formel1 Saisons. Und wie lang die Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer ist weiß man nicht so genau. Vermutlich irgendwas zwischen Ski- und Bundesligasaison. Eine Regierungssaison wiederum kann vier Jahre dauern, muss aber nicht, wenn die SPD mitregiert. In Italien ist die Regierungssaison ungefähr so lang wie sagen wir zwei- bis dreimal Hochsaison und in Österreich gibt es jetzt sogar eine regierende Zwischensaison.

Ja, die Saison ist eine feine Sache und normalerweise ist sie auch von kurzer Dauer. Und das ist gut so. Denn so hat der Rhabarber nur zwei Monate Saison.