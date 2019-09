Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hurra, der Ernst des Lebens beginnt!

Heute Morgen waren wir schon vor dem Wecker wach. Die Vorfreude trieb uns aus den Betten. Seitdem schallt fröhliches Stimmengewirr durch die Wohnung: Mach mal hin, verdammt nochmal! Du bist schon eine halbe Ewigkeit da drin! Beschwingtes Gedrängel vor der Badezimmertür. Heitere Betriebsamkeit allenthalben. In der Küche werden vegane Brote geschmiert. Wo ist der Ranzen? Wo das Federmäppchen? Man wuselt hin, man wuselt her. Endlich ist mal Leben in der Bude! Das Schulsystem hat uns wieder. Hurra! Vorbei die fade Ferienzeit. Deutschland erwacht.

Die ersten Schülerlotsen stolpern gut gelaunt über herumlungernde E-Roller. Aufgeregt kämpfen sich 115.200 Schulanfänger durch die verstopften Straßen Bayerns. Früher nannte man sie "Abc-Schützen", das weckt heute unangenehme Assoziationen. Die Polizei rückt aus – nicht, um die Zahl überdimensionierter SUVs im Halteverbot zu protokollieren, nein: Schwerpunktkontrollen zur Gurt- und Kindersicherungspflicht.

Auch Juristen sind heute Morgen gefragt: Wie halte ich die Einschulung meines Kindes für die Verwandtschaft und die Ewigkeit fest – ohne gegen geltende Datenschutzbestimmungen zu verstoßen? Nur eine Herausforderung unter vielen, wenn der vielzitierte Ernst des Lebens beginnt.

Zur Auflockerung zwischendurch ein Witz des österreichischen Kabarettisten Alfred Dorfer: In Deutschland sagt man, ich gehe zur Schule. In Österreich: ich gehe in die Schule. Vielleicht macht eben das den Unterschied bei der Pisa-Studie, dass Österreicher auch hineingehen. Während das Gelächter verebbt, melden sich die ersten Politiker zu Wort: Die Bayern-SPD fragt: "Was kostet ein Schulkind?" und fordert eine Befragung der Eltern. "Eltern rufen ihr ungefragt zu: Was ein Schulkind kostet? Eine Menge Nerven!" Und so mancher kriegt die Augen noch nicht ganz auf: Kultusminister Michael Piazolo jedenfalls kann beim besten Willen keinen Lehrermangel an Bayerns Schulen erkennen.

Beim Konzept "Schule" handelt es sich um ein langfristig angelegtes Projekt

Apropos Kurzsichtigkeit: Das böse Erwachen folgt ja erst morgen – wenn Erstklässler feststellen müssen, dass es sich beim Konzept "Schule" um ein langfristig angelegtes Projekt handelt. Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls war vor 46 Jahren entsetzt, als seine Mutter ihm nach dem ersten Schultag verriet: er müsse morgen wieder hin. Damals, so hat Söder der Nürnberger Zeitung verraten, damals sei er der Meinung gewesen, einmal zur beziehungsweise in die Schule zu gehen, das reiche. Er ist dann nachweislich doch noch ein paar Mal dort gewesen. Weshalb er Schulanfänger beruhigen kann: Die ersten vier Klassen seiner Schulzeit habe er in guter Erinnerung. Über die Folgenden schweigt er sich aus.