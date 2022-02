Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hupen in Ottawa

Vielleicht hilft es ja auch, wenn es bei Ihnen piept, aber garantiert nicht, wenn es Ihnen hupt, das ist jedenfalls die Meinung des kanadischen Richters Hugh McLean. Der hat die gegen die Impfpflicht demonstrierenden LKW-Fahrer von Ottawa jüngst zu einem zehntägigen Hup-Verbot verdonnert, denn andere Leute vom Schlafen abzuhalten sei als Gedanke an sich noch nicht sonderlich „großartig“.

Über den künstlerischen Wert des Hupens wollte sich der Jurist ausdrücklich nicht näher äußern, dabei hat der indische Verkehrsminister doch darüber schon im vergangenen Oktober sein abschließendes Urteil gefällt: Er kündigte damals an, die profane Autohupen durch traditionellere Instrumente wie Flöte, Geige und Mundorgel zu ersetzen und bei der Umrüstung mit den Krankenwagen anzufangen. Damit wollte er wohl die Notaufnahmen etwas folkloristischer gestalten und den Patienten das wohlige Gefühl vermitteln, auch liegend fester Bestandteil des hinduistischen Brauchtums zu sein.

Wie sich die LKW-Fahrer von Ottawa jetzt verhalten werden, sei dahingestellt. Sie sind ja auf jeden Fall mit lauter „großartigen Gedanken“ unterwegs, sonst wäre ihre Ladefläche kleiner. Womöglich haben sie sogar sperrige Gedanken dabei und wenn nicht alles täuscht, hat der eine oder andere so viele Verschwörungstheorien an Bord, dass er mit diesem Gefahrgut zumindest Wasserschutzgebiete meiden müsste, wenn auch nicht unbedingt die Quellen von Wut und Zorn. Mit denen werden ja nicht Plantagen bewässert, sondern nur Ragen, und auf denen wächst sowieso nur noch Misstrauen.

Zahnarztbohrer wären zum Beispiel eine Alternative zum Hupen

Die Glosse "Ende der Welt" läuft immer am Ende des aktuellen Morgenmagazins radioWelt (6.00 bis 8.30 Uhr) um 8.25 Uhr auf Bayern 2. [ BR Podcast - Podcast - Ende der Welt - Die tägliche Glosse ]

Nein, die LKW-Fahrer bräuchten etwas, womit sie den Richter ärgern, die Anwohner belästigen und die Politiker nerven könnten. Das Geräusch müsste so laut sein wie ein Lawinenabgang und so aufdringlich wie eine quietschende Tür, also eine Mischung aus Nina Hagen und Désirée Nick, aber ohne Melodie. Zahnarztbohrer wären zum Beispiel eine Alternative zum Hupen, wahlweise auch das Kratzen von Fingernägeln über Schiefertafeln. Ob das Kunst ist, sei dahingestellt, es erfordert immerhin Mut, sich vor die Klasse zu stellen, selbst, wenn die großartigen Gedanken noch draußen auf dem Pausenhof rumstehen.