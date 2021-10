Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hup a song

Na? Heute Morgen schon jemanden angehupt? Sollen wir ja angeblich so gerne machen, wir Deutschen. Stimmt aber gar nicht. Spanier hupen wesentlich häufiger als wir, hat eine europaweite Umfrage ergeben. Deutsche pöbeln lieber, beschimpfen ihre Straßenrivalen und fahren zur Not auch mal ein bisschen dichter auf. Gehupt wird hierzulande meist nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, um auf Gefahren hinzuweisen, sondern weil man Recht hat.

Das ist zum Beispiel in Süditalien anders. Dort hat nämlich keiner Recht. Die Verkehrsregeln werden vielmehr in einem Akt der akustischen Kommunikation erst vor Ort ausgehandelt. In südlichen Gefilden hupt man auch aus Geselligkeit, zur Begrüßung, als Dank fürs Platz machen, weil die Bremsen nicht funktionieren, weil sich das Anhalten nachts an einer roten Ampel nun wirklich nicht lohnt oder einfach aus Freude am Hupen an sich.

Hupen ist gut für die Seele. Also, wenn man selber hupt. Wenn man angehupt wird, ist das eher stressfördernd, vor allem in einer 20-Millionen-Metropole wie Mumbai. Der indische Verkehrsminister plant deshalb ein Gesetz, laut dem alle Fahrzeuge im Land nur noch wie indische Musikinstrumente hupen sollen. Und die Sirenen von Krankenwagen und Polizeifahrzeugen sollen durch Melodien ersetzt werden.

Hup a song! Das wäre doch ein schönes Abschiedsprojekt für Andreas Scheuer. Er müsste halt ein bisschen auf die Hupe… äh, auf die Tube drücken, solange er noch Verkehrsminister ist. Und über die Melodien müsste man noch diskutieren: eher so eine gesamtdeutsche Hupe mit "Wind of Change" von den Scorpions? Oder regionale Hupen mit "Viva Colonia" in Nordrhein-Westfalen und dem bayerischen Defiliermarsch im Freistaat? Hier harmonische Einigkeit zu erzielen, könnte mehr Zeit in Anspruch nehmen als die anstehenden Sondierungen. Unter Angela Merkel wäre es wahrscheinlich der Walkürenritt geworden.

Was aber hört die nachfolgende Politprominenz?