Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hundeleben

Das der bayerische Ministerpräsident und Landesvater ein süßes kleines schwarzes Hundebaby als neuesten Familienzugang der Social-Media-Öffentlichkeit präsentiert. Was soll uns das sagen? Söder auf den Hund gekommen? Sicher nicht. Er hat ja schon welche. Und dass der Mann auf den Hund kommt, ist spätestens seit der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Chef vollkommen unwahrscheinlich geworden. Denn Söder wird ganz nach dem altbairischen Motto „a Hund isser scho“ bald in Berlin im Kanzleramt sitzen und Molly, das ist Söders Hund, im dortigen Garten toben. In der Tradition von Bushs „Millie“, Obamas „Bo“ und Bidens „Major“, Trump hatte sämtliche Hunde aus dem Weißen Haus verbannt. Vermutlich die seine einzige Gemeinsamkeit mit der Kanzlerin, Merkel hasst wie man weiß Hunde aus ganzem Herzen, vor allem, wenn sie an der Seite von Vladimir Putin zu finden sind.