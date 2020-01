Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hotels ohne Fenster

Buchen Sie ein Hotelzimmer gerne mit Meerblick oder lassen Sie sich lieber von der Aussicht überraschen? In Hannovers neuem Boxen-Hotel stellt sich die Frage nicht, denn es ist fensterlos. Richter haben jedoch entschieden, dass Sie dort maximal drei Nächte schlafen dürfen. Dabei hat so ein Zimmer ohne Einsicht auch Vorteile…. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Durchblick ist eine völlig überschätzte Angelegenheit. Der griechische Philosoph Diogenes wohnte in einer Tonne und die Steinzeitmenschen in Höhlen - das beweist vor allem eines: Man kann ohne Fenster hervorragend leben - kein lästiger Frühjahrsputz mit nervigen Streifen auf dem Glas, keine Fettfingerabdrücke der kleinen Gören, und keine Fassadenreiniger, die gegen Höhenangst und für Mindestlohn kämpfen. In Hannover haben Richter nun jedoch beschlossen, dass wir nicht länger als drei Tage in einem Hotel ohne Fenster wohnen dürfen.

Diese belüfteten Schlafkabinen, Boxen oder auch Schlafkapseln genannten Zimmer haben ihr Vorbild in Japan, wo Wohnraum in Großstädten knapp bemessen ist - und scheinbar auch Fensterglas. Eigentlich sind die Japaner damit ja geniale Trendsetter - denn es stellt sich tatsächlich die Frage: Wozu braucht es Fenster in Hotels? Schließlich wollen wir im Hotelzimmer vor allem eines: die Augen zu machen und schlafen. Doch länger als drei Tage ohne Fenster geht das nächtliche Ruhen im Hotel nicht, sagen die Hannoveraner Richter.

So ein Quatsch - die sollten sich mal Pensionszimmer in Hintertupfingen-Kleinkleckersdorf anschauen - da gibt es zwar Fenster, aber KEIN WLAN! Und das geht gar nicht - drei Tage ohne das größte Fenster zur Welt können wir unmöglich überleben. Die Folgen des Entzugs und Panikattacken, weil wir über Nacht alles im Netz verpassen - das ist eine unkalkulierbare Gefahr in Übernachtungsherbergen. Deshalb haben die Kapselhotels mit ihren Schlafboxen ganz zeitgemäß zwar keine Fenster, aber WLAN! Mit einem Blick also kann man in jeden entlegenen Winkel der Welt schauen. Am Durchblick ändert es aber nicht zwingend etwas. Denn ob Fenster oder WLAN - wie sagte Wilhelm Busch vor langer Zeit in einer noch Internetfreien Welt: „Mancher kann nicht aus dem Fenster hinausdenken“. Oder anders gesagt: Die Welt ist nicht größer als das Fenster, das du ihr öffnest. Frage: Was heißt das eigentlich für die Touristen auf Kreuzfahrtschiffen mit fensterloser Innenkabine? Antwort: Luken dicht - in diesem Fall: die Augen zu und durch!

Oder die Richter entscheiden auch hier: Mehr als drei Tage auf dem Kreuzfahrtschiff ohne Fenster geht nicht! Also jede vierte Nacht an der Bar durchzechen oder an Deck schlafen.

Im 19. Jahrhundert haben die Holländer übrigens Fenster zumauern lassen, weil plötzlich Steuern auf Fenster zur Straße erhoben wurden. Es geht also auch ohne und niemand kann reinschauen. In fensterlosen Hotelboxen können deshalb Boxenluder ungeniert tun und lassen, was sie wollen!