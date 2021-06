Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warum wir in der Krise heulen dürfen

Vorbei, zurück zum Leben, alles wie früher? Wirklich. Ist die Krise vorbei? Auch wenn es sich manchmal und mancher Orts so anfühlt – sie ist es nicht. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob. Denn wir haben viel gelernt, über uns und die anderen. Aber wir sollten es auch endlich nutzen! Eine Glosse von Christian Klos.

Das wars. Freiheit, wir kommen. Nach monatelangem Lockdown, Ausgangssperren, Kontaktsperren, Verstecken hinter Masken. Es geht wieder aufwärts. Die Infektionszahlen im Sinkflug, stattdessen immer öfter die Frage: „Na, schon geimpft?“ – sicher da kann man schon neidisch werden, aber das Angebot wird schon noch kommen. Rechtzeitig vor den Sommerferien. Biergärten gehen wieder, draußen bei „Angelo’s“ die Pizza genießen, Freunde treffen, shoppen, donnerstags Tennis und die Kinder am Montag im Fußballtraining. Und die ersten kommen dieser Tage fröhlich aus den Pfingstferien zurück. Italien ging, schon, endlich wieder die alten Pfade und Orte sehen. Auf der Spur in die Normalität, das Leben von früher zurückholen. Sich nichts mehr vorschreiben lassen müssen – fast.

Ist es nicht gerade ein Riesen-Tempo, was wir da erleben? Aber geht das auch mit uns selbst wirklich so schnell: Dieses Umschalten? Es soll Menschen geben, die sich jetzt schon wieder nach einem Wochenende in Ruhe in den eigenen vier Wänden sehnen. Jetzt wo sie es nicht mehr müssten! Fühlt sich eben anders an….

Also Umschalten: Mundwinkel von unten nach oben? Die anderen haben das ja selten gesehen, unter der Maske. Und was ist mit den Antworten auf die Frage, „wie geht’s so?“: „Hey, alles gut – kriegen wir schon hin! Muss ja – hähä!“

Gute Miene zum bösen Spiel. Wie ehrlich waren wir da? Zu uns. Wie oft war die Kraft weg, lagen die Nerven blank und ja, wie oft war uns zum Heulen zumute? Aus gutem Grund. Das war eine Belastungsprobe – für viele zu viel.

Wäre es denn so verwerflich gewesen, bei der Wahrheit zu bleiben und zu sagen: “Mir geht’s mies, ich halt das kaum noch aus?“ Auch mal zu heulen, weil einem danach ist? Im Homeoffice mal die Wand anzuschreien? Auch vor anderen? Nein!

Also runter mit dieser Maske, auch wenn wir die FFP2 noch brauchen werden

Wäre es denn nicht viel mehr eine Lehre aus den letzten harten Monaten gewesen, zu sagen: ich kenne mich jetzt besser, meine Gefühle, kann sie zeigen. Statt immer nur zu funktionieren! Den ganzen Tag lang?

Unter der Maske sah es also oft anders aus, als das „Passt-schon-Gesicht.“ Also runter mit dieser Maske, auch wenn wir die FFP2 noch brauchen werden. Wenn wir aus dieser Krise am Ende gelernt hätten, künftig mehr Ehrlichkeit und Echtheit uns selbst und anderen gegenüber aufzubringen, wäre es doch ein Gewinn.