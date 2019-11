Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hochheiliges C

Es war bestimmt die Fundi-Fraktion bei Greenpeace, die den Klau des großen roten „C“s, also des Buchstabens, vom „CDU“ hinter der Glasfassade der Parteizentrale ausgeheckt hatte. Fundis, weil die Aktivisten neben dem übrigen „DU“ den Slogan „sollst das Klima schützen“ im Gebots-Ton hinterließen. Mit der Aktion entzog Greenpeace gewissermaßen der CDU die Lehrerlaubnis beim Umweltschutz. So was kommt sonst nur von der Amtskirche. Wobei deren Anspruch und Anmutung Greenpeace vielleicht nicht immer so sympathisch sind.

Aber Mehreres ist bemerkenswert: Einmal lässt tief blicken, dass das Wachpersonal im Gebäude nicht das Geringste zur Verteidigung des „C“s tat. Die Oberchristdemokraten, das muss man einräumen, waren schon in Leipzig. Dort, auf dem Bundesparteitag, bot die Vorsitzende „AKK“ ihrem parteiinternen Widersacher Friedrich „Bierdeckel“ Merz, wie es sich unter Christen gehört, auch die andere Wange dar, indem sie ihn zur Zusammenarbeit aufforderte, nachdem sie schon ihren Rücktritt angeboten hatte. Von AKK kam hinsichtlich des C-Raubs ein eher maues „Man verleihe das gern kurz mal“ in Richtung Greenpeace. Bibelfestere hätten natürlich sofort mit Gebot Nummer 7 geantwortet, das nicht nur im Original-Dekalog enthalten ist, sondern vor allem den Diebstahl untersagt.

„DU“ als Name einer Partei kann ja durchaus etwas bewirken

PR-mäßig betrachtet hätte der kleine Gag von Greenpeace auch sauber nach hinten losgehen können: „DU“ als Name einer Partei kann ja durchaus etwas bewirken für eine engere Bindung der Wähler. Denn die verkehren dann in vertraulich-intimer Anrede mit ihrer Organisation, ganz im Sinne von Peter Maffays Evergreen „Duhuhu, Du allein kannst mich verstehen“ oder „Du bist alles, was ich habe auf der Welt.“ Freilich denken Schlagerfreunde jetzt auch an das Schluckauf-Lied der Spider Murphy Gang: „Nur Du – a Du – a Du – a Du - a Du / bist schuld daran, dass ich nicht schlafen kann.“

Aber Geträller beiseite: Wenn sich nun die demokratischen Konkurrenten gegenseitig der Nichtchristlichkeit bezichtigen, findet der Satan schnell Türen und Tore weit offen. Daran kann niemandem gelegen sein. Lieber sich mal zusammensetzen auf eine Tasse fair gehandelten Kaffees, vorzugsweise mit Biomilch von der frommen Denkungsart, und ein wenig seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Denn dass in der Politik wenig Zeit bleibt für die Einhaltung der 10 Gebote, zumindest nicht des siebten, zeigte nicht zuletzt der Leipziger Parteitag.

Denn CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer stand, nachdem Markus Söder, wie´s heute heißt, den Saal gerockt hatte, mit leeren Händen da, als sie bekannte, Bayerns Ministerpräsident habe den CDU-Parteitag mitgenommen.