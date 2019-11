Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hochhäuser

Ein Sportplatz mitten in der Stadt, wie old school ist das denn. Da stellt man ein Hochhaus drauf und auf dessen Dach kommt der Bolzplatz und mit Freibädern das gleiche und wenn wir schon dabei sind, Krankenhäuser, Supermärkte, Straßen, Trambahnschienen… .Eine Glosse von Helmut Schleich.

München ist eine vitale Stadt. Jung, dynamisch und nach allen Seiten offen. Und wie man weiß: wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Womöglich braucht München deshalb eines neuerdings ganz besonders dringend: Hochhäuser. Also richtige, mit 40 oder 50 Stockwerken. Denn nach einem Hochhaus-Bürgerentscheid im Jahr 2004 ist die Stadt in einen tiefen Dornröschenschlaf gefallen, schreibt etwa die Süddeutsche Zeitung, wo man neuen Stadttürmen sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Wer, wie ich, mitten in München lebt, dem drängt sich der Eindruck vom Dornröschenschlaf im Alltag zwar nicht so direkt auf, aber von einem Hochhaus am Stadtrand aus betrachtet hat man da natürlich ganz einen anderen Überblick.

In der Debatte geht es um vieles: Um urbane Gebäudetypologien, städtebauliche Gestaltungsmittel, klar gegliederte Fassaden mit räumlicher Tiefe, was halt Architektensprache städtebaulich so hergibt. Gelegentlich geht es sogar - halten Sie sich fest - um Menschen! Menschen, die in diesen Hochhäusern wohnen und arbeiten sollen. Die braucht’s natürlich, schließlich sollen Hochhäuser ja auch dazu dienen, Areale neu zu beleben. Wenn Sie mal in Frankfurt sind, dann nutzen Sie die Gelegenheit und begeben sich einfach mal nachts ins Bankenviertel, nach Mainhattan. Da tobt der Bär - definitiv woanders…

In München soll das alles natürlich viel, viel besser laufen. Eh klar. Wenn’s wo läuft dann in München. Da will man die Erdgeschosse neuer Hochhäuser für die Allgemeinheit öffnen und die Dachgeschosse mit Panorama-Gastronomie ausstatten. Auf dem Dach eines Hochhauses hat man schließlich den besten Blick auf die Alpen, zumindest so lange, bis daneben das nächste Hochhaus entsteht, dann hat man nur noch den besten Blick auf’s nächste Hochhaus. Aber egal. Wer so denkt, der hat die Zukunft schlicht und einfach nicht begriffen und außerdem hat sich der Wind mittlerweile gedreht, heißt’s und die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür!

Jeder will Hochhäuser bauen, aber keiner will in Hochhäusern leben

Das ist womöglich das größte Problem. Jeder will Hochhäuser bauen, aber keiner will in Hochhäusern leben. Also höchstens ganz oben, im Penthouse. Aber das kann sich nur Herr und Frau von und zu Schnösel- Neureich leisten. Wäre es da nicht gescheiter, statt Hochhäusern einfach 150 Meter hohe Stelzen zu bauen und oben drauf Luxusappartements? Solche Luftschlösser würden München ja womöglich noch mal viel moderner erscheinen lassen als Hochhäuser herkömmlicher Art.

Städtebau muss man schließlich im ganz großen Stil denken und planen. Der Architekt steht im Mittelpunkt und hinterlässt der Welt sein Werk. Der Mensch soll einziehen und sich gefälligst fügen. Riecht irgendwie nach Größenwahn. Bisserl wie König Ludwig. Aber der hat in den Schlössern, die er gebaut hat, wenigstens selber gewohnt.

Eben alles eine Frage der Perspektive.