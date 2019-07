Ende der Welt Hitze und andere Zumutungen

Bayern, das tollste Bundesland, die höchste Lebensqualität. Eine Superlative jagt die Andere und jetzt das: Der Hitzerekord wurde nicht im Freistaat gemessen. Aus und vorbei, mit Bayern geht’s bergab. Apropos bergab. Wenn nicht der Hitzerekord, dann der Kälterekord während der Hitze. Irgendwo in den bayerischen Bergen ist sicher der kühlste Ort der Bundesrepublik. Na also, Bayern ist gerettet. Eine Glosse von Norbert Joa.

Mann, Mann, Mann … noch darf Kitzingen bibbern – noch ist der Hitzerekord nicht verloren, noch ist Geilenkirchen nicht bestätigt. Geilenkirchen in NRW – zweimal jessas. Angeblich 40.5 Grad statt amtlichen 40.3. Aber Franken darf hoffen - der gestrige, höhere Wert stammt: von einer Bundeswehrmessstation. Es können also auch 34,0 gewesen sein. Aah, was sind das für glorreiche Tage – und die Kollegen mit den Riesenbuchstaben zur Riesenhitze fiebern einen Riesenhitzesensation entgegen.

Hitze Alarm – Hitze Live Ticker – Hitze UpDATE – kochs Dir runter! Meldungen im Minutentakt. Niedersachsen: Badesee Blaualgenalarm – So leiden Smartphones unter der Hitze – ja, und Fische auch. - Modemann Michalsky empfiehlt weite Sachen in gedeckten Farben! Wahnsinn. Wäre die Hitze ein feuriges Wesen, wir rasenden Reporter sollten ihr ein heißes „Danke“ ins Ohr zischen.

11 Uhr 42 – Holland kühlt seinen schwarzen Asphalt mit Salz. Was ist mit Deutschland – kein Salz, aber Waldbrandgefahr – höchste Stufe in Franken, 12 Uhr 12 - Wasserwerfer rücken in städtischen Parks aus. Bordeaux am Nachmittag führend – 41,2 Grad - was ist mit unserem Hitzehoffnungsträger, dem Raum Köln? Meldet 38,8 – verdammt, was ist da los, da geht doch noch was. Und München, ich rufe München. – wie bitte ? 34 Null – hab ich mich verhört? Lausige 34?

Am Nachmittag schaltet München noch seinen kochenden Immobilienmarktturbo dazu - noch 34, 2 … 3 … ne, mehr wird’s nicht, reicht nicht. Auch hier keine Champions League - weit abgeschlagen hinter Saarbrücken – 40 Zwo. Gestern, im Saarland. Mann, das is ja grad mal so groß ist wie …. der Marienplatz. Ungefähr. Und dann ist da noch - Geilenkirchen.

Aber bei der Dürre schauts nicht schlecht aus - vor allem in Franken, erste 30 Zentimeter Bodentiefe knochentrocken. Aber noch hinken wir dem Vorjahr hinterher. Wollmer mal hoffen, dass da kein Regen dazwischenkommt.

Live Ticker 16 Uhr 38 – laut Robert Koch Institut starben hierzulande im vergangenen Hammersommer rund 8000 Menschen an der Hitze – wie auch im Jahrhundertsommer 2003. Dieses Jahr könnte das aber toppen – vielleicht ist sogar die Zehntausender Marke drin. OK – da hab ich mich jetzt etwas verrannt. Aber hey Leute - heute ist der Tag der Entscheidung. Hitze Sensation … sind die 41 drin? Kann Kitzingen seinen Rekord halten? Geht der Pokal tatsächlich nach Geilenkirchen – also bitte.

Meine Herren, wird das spannend!

Oder wie sehen Sie das?