Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hippie-Staat Deutschland

Allerdings kämpft die SPD in einem Wahlwerbespot tatsächlich unerschrocken für Sex vor der Ehe, was natürlich schon einigermaßen unerhört ist, jedenfalls hat sich der Vatikan, der ja normalerweise alles hört, dazu immer noch nicht öffentlich geäußert. Würde nicht wundern, wenn Hippie-Guru Olaf Scholz aus Protest bis auf Weiteres im Bett bleibt, wie einst John Lennon und Yoko Ono, vor sich nur die Gitarre und das Meer.

Noch sind die Hippies also nicht wirklich an der Macht

Das ist dann zwar auch eine Art Happening, da hat Alice Weidel schon recht, aber es erweitert das Bewusstsein doch allerhöchstens bis zu den Koalitionsverhandlungen. Noch sind die Hippies also nicht wirklich an der Macht, auch, wenn Karl Lauterbach seine Rauscherfahrungen regelmäßig mit dem Fernsehpublikum teilt und Hans-Georg Maaßen auf seinem Thüringen-Trip immer wieder weit über die Ränder der CDU hinausfliegt. Wenn er es mit der Dosierung nicht übertreibt, sieht er von da aus vermutlich Sachsen-Anhalt oder sonst irgendwas ganz Krasses voller Aussteiger. Kann aber auch sein, dass er sich im Körper von Wolfgang Bosbach wiederfindet und völlig verwirrt in den Armen der BILD-Zeitung aufwacht.

Die ging bekanntlich schon vor einiger Zeit in die außerparlamentarische Opposition und versucht Tag für Tag, die Bundesregierung an der Auslieferung von guten Nachrichten zu hindern. Das Blatt vermutet ja unter Merkels Scharen den Muff von 16 Jahren, da kann einem Hippie wie Maaßen schon mal vor lauter Begeisterung die Nickelbrille beschlagen. Ob das alles schon Flowerpower ist oder doch eher Dauertrauer, Mauerbauer, Sauerschauer oder Blauerhauer, das sei dahingestellt.

Alice Weidel wird die ganzen Hippies in den nächsten Wochen schon irgendwie in den Griff kriegen, und wenn sie persönlich mit dem Langhaarschneider durch die Fußgängerzonen tingeln muss. Vermutlich bügelt sie dort dann auch fleißig Argumente glatt und verteilt an antiautoritäre Passanten Bundfaltenblätter. Am besten, Sie verbringen den Wahlkampf im Schlafsack!