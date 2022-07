Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hilfe, es ist Sommer

Im Moment ist Sommer, wobei ja nicht nur Sommer, sondern auch noch Sommer-Hitze, Sommer-Hit, Sommer-Fest, Sommer-Pause usw. Der Sommer hat total viele Anhängsel, und die versprechen nicht immer etwas Gutes, wie das Sommer-Chaos am Flughafen. Und wie ist es mit den anderen Jahreszeiten? Die haben viel weniger Ergänzungen, da könnte doch der Sommer mal was abgeben. Warum nicht mal ein Frühlings-Loch oder ein Herbst-Hit? Eine Glosse von Astrid Himberger.

Ist es ihnen eigentlich auch schon aufgefallen – es ist Sommer. Ja Sommer! Und das verheißt normalerweise nichts Gutes. Denn an das Wort Sommer – werden oft noch andere Worte angehängt. Wie Sommer-Hitze, -Loch, -Fahrplan oder -Fest.

Und wir sind uns doch alle einig, dass keines dieser Worte, etwas Schönes verspricht. Oder freuen sie sich schon auf die angekündigte Hitzewelle? Idealerweise findet dann zeitgleich noch das Sommer-Fest der Schule statt und juchuu wir befinden uns ja gerade auch in der Sommer-Welle. Fehlt noch das Sommer-Interview, der Sommer-Hit, die Sommer-Pause und der Sommer-Schlussverkauf, wobei der ja schon seit Jahren gar nicht mehr so heißt.

Egal – denn das wichtigste am Sommer, sind natürlich die Sommer-Ferien. 6 Wochen sind die lang für die Schulkinder, die Eltern wiederrum haben maximal einen Sommer-Urlaub von vielleicht 3 Wochen, wenn es gut läuft. Heißt Minimum 3 Wochen die Kinder irgendwo hin verräumen oder es ertragen, dass der pubertierende Teenager zu Hause rumlungert, mittags aufsteht und fragt, wann es denn endlich was zu essen gibt. Supi.

Doch natürlich bleibt die Freude auf den familiären Sommer-Urlaub zum Beispiel in Italien, auf den Kanaren oder in Portugal. Gut, wobei man das in diesem Sommer auch nicht so genau weiß, sie wissen schon diese Sache mit den Flughäfen. Da gab es doch auch gerade ein Wort für, ach ja Sommer-Chaos. Sehen sie schon wieder Sommer – mit was Schlechtem hinten dran.

Bei den anderen Jahreszeiten ist es anders – sie haben viel weniger Anhängsel und oft auch viel Nettere. Denken sie nur an den Herbst und das Herbst-Laub? Oder die Herbst-Zeitlose, das ist doch schön – gut Corona ist da jetzt nicht so hilfreich, denn alle haben gerade Angst vor der Herbst-Welle. Aber davon abgesehen. Oder der Winter? Wer denkt nicht gerne an die Winter-Zeit, die Winter-Jacke und der eine oder andere sogar an den Winter-Sport? Am besten aber hat es der Frühling. Frühlings-Gefühle, Frühlings-Erwachen, Frühlings-Anfang und nicht zu vergessen Frühlings-Rollen.

Vielleicht sollten sich die Jahreszeiten – ergänzungsmäßig einfach mehr durchmischen. Warum nicht mal ein Herbst-Hit? Oder ein Frühlingsloch? So ein sagen wir gesichtetes Krokodil mit Flügeln in einem Tümpel in Oberfranken ist doch auch im April eine feine Sache, warum immer nur im August? Und warum nicht 6 Wochen Winter-Ferien – würde sowohl Kinder als Lehrer freuen. Die Eltern aber vielleicht weniger, also lassen wir es doch einfach bei den Sommer-Ferien.