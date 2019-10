Ende der Welt - Die tägliche Glosse Heute so, morgen so

Das, was Horst Seehofer formvollendet praktiziert, ist Turnaround-Management vom feinsten. Ein Beispiel für die gelungene Kehrtwende, wie es in jedem Managerhandbuch stehen könnte. Passen Sie Ihre Strategie der aktuellen Situation an. Und sollten Sie ein negatives Image haben, dann verbessern Sie es. Eine Glosse von Jeanne Turczynski.

Wir fürchten uns nicht vor Binsenweisheiten, etwa: Wie man‘s macht, macht man‘s falsch! Und macht man‘s falsch macht, ist es auch nicht richtig. Ja, Herr Seehofer, den Satz gab’s auch schon vor Ihrer Zeit als Bundesinnenminister. Jahrelang schlagen Sie sich wacker als Hardliner in Sachen Flüchtlingspolitik, zoffen sich öffentlich mit der Kanzlerin – stecken dafür ordentlich Prügel ein. Und jetzt das: Plötzlich mutiert der harte Horst zum Innensoftie und will freiwillig Bootsflüchtlinge aufnehmen! Da steht so mancher mit aufgeklapptem Mund daneben, ein begriffsstutziges „Hä?“ auf den Lippen – da hagelt es schon wieder Kritik – diesmal von den eigenen Parteifeinden. Und der Innenminister bekommt Schnappatmung, weil er sich für das Retten von Ertrinkenden rechtfertigen muss.

Dabei ist das, was Seehofer hier formvollendet praktiziert, Turnaround Management vom feinsten. Ein Beispiel für die gelungene Kehrtwende, wie es in jedem Managerhandbuch stehen könnte. Passen Sie Ihre Strategie und Ihr Portfolio der aktuellen Situation an. Suchen Sie nach neuen Zielgruppen und vor allem: Sollten Sie ein negatives Image haben, dann verbessern Sie es. Ok, der letzte Teil, an dem arbeitet Seehofer noch.

Doch der Innenminister ist nicht der einzige aus dem Bundeskabinett, der in diesen Tagen die hohe Kunst der Kehrtwende praktiziert. Nehmen wir mal Julia Klöckner. Zuständig für Ernährung und Landwirtschaft. Aktueller Auftrag: Lebensmittelkennzeichnung. Damit wir Verbraucher schon auf der Verpackung sehen können, was gesund ist und was eher nicht. Schon lange gibt es eine Ampelkennzeichnung, in Frankreich entwickelt, getestet, für gut befunden: Rot heißt ungesund, grün gesund. Idiotensicher. Aber die Industrie wollte das nicht und deshalb wollte Frau Klöckner das eben auch nicht so richtig, suchte nach einer anderen Lösung, die alles ist, bloß nicht Ampel. Jetzt aber haben die Verbraucher gesagt: Ampel, wollen wir haben. Und jetzt sagt die Ministerin: Ok, ich auch. Und eigentlich habe ich es ja schon immer gesagt. Mir fehlten nur irgendwie die richtigen Worte. Und ich musste meine Kumpels von Nestle irgendwie halt auch noch überzeugen. Aber jetzt kommt die Ampel, die Julia Klöckner also gewissermaßen eigentlich erfunden hat.

Jetzt dürfen alle Gender-Skeptiker auch mal kurz schnappatmen

Interessant wäre zu erfahren, wie die Ernährungsministerin zum neuesten Vorschlag aus dem Hause Seehofer steht. Ein Basketball-Club erklärte, künftig auf Cheerleader, also auf tanzende Jubeltruppen zu verzichten. Irgendwas mit nicht mehr zeitgemäß und nur Frauen stand in der Begründung. Darauf nahm sich der Innenminister ein Herz und schlug vor, fortan doch mit gemischten geschlechtlichen Gruppen tanzend zu jubeln.

So, jetzt dürfen alle Gender-Skeptiker auch mal kurz schnappatmen. Und dann bitten wir Herrn Seehofer und Frau Klöckner gleich mal vorne für die ersten Aufwärmübungen. Und eins, und zwei und hoch das Bein, und runter und Backscoop, Backspot, ab in den Stunt und immer den Überblick behalten, und nochmal backscoop, backspot……