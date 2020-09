Ende der Welt - Die tägliche Glosse Heute schon gebonust?

Haben sie in letzter Zeit gebonust? Gewas? Gebonust. Entschuldigung bei all den Boni, die die Bundesregierung gerade verteilt, braucht es unbedingt ein Verb zum Nomen. Und wenn Sie Kinder haben, sind Ihnen die ersten 300 Euro sicher. 300 Euro dafür, dass man mit seinen eigenen Kindern zusammen sein durfte. Ja, warum denn auch nicht.

So ein Bonus ist eine super Sache. Denken Sie mal an die 80ziger zurück. Als die Worte Bonus und Meilen zu Bonusmeilen wurden. Wer viel flog, bekam Meilen geschenkt und durfte noch mehr fliegen. Ein Traum – gut, dass man nur damals vom Klimawandel noch keine Ahnung hatte. Aber egal.

Nicht ganz so gut klang hingegen das Wort Boni-Banker. Aus irgendwelchen Gründen gönnte man es den hart arbeitenden Investmentbankern nicht, dass sie zu ihrem doch eher mageren Gehalt noch ein paar Euro oben draufbekamen.

Doch jetzt, jetzt endlich ist der Begriff Bonus, dort wo er hingehört. Er steht für das Gute. Für die Pfleger und Pflegerinnen. Nun zunächst stand er nur für die Altenpfleger*Innen. Aber nach längere Überlegung und erheblichem Protesten kam der Gesundheitsminister doch zu der Erkenntnis, dass wenn er einen Pflegebonus verspricht, ihn auch allen Pfleger*Innen geben muss. Den Alten- und Krankenpfleger*Innen. Und natürlich finden wir anderen das gut. Denn langsam wird es Herbst und wer will schon abends, wenn es kalt wird auf dem Balkon stehen und klatschen?

Und wie gesagt, seit gestern gibt es endlich auch den Kinderbonus. Zusätzlich zum Kindergeld. Und womit mit Recht. Eigentlich sind da 300 Euro auch viel zu wenig. Immerhin mussten wir Eltern Monate mit unseren eigenen Kindern verbringen. Das stelle man sich mal vor. Wir konnten sie nicht in die Schule, zu Oma oder ins Ferienlager schicken. Ja, da ist es nur Recht und eigentlich zu billig, dass uns Eltern der Staat sozusagen Schadensersatz bezahlt.

Manchmal allerdings will die Politik gerne jemanden einen Bonus geben, mag ihn aber nicht so nennen

Manchmal allerdings will die Politik gerne jemanden einen Bonus geben, mag ihn aber nicht so nennen. Denn wie gesagt Bonus ist nur was für gute Menschen oder gute Dinge. Wenn das Ding nicht so gut ist, sagen wir ein Auto mit Verbrennungsmotor, dann nennt es die Politik einfach Prämie. Und wissen sie wer noch von einem Geschenk profitiert? Der, der es schenkt. Von wem war doch gleich die Idee mit der Autoprämie? Ach die CSU, na die hat ja gerade ganz schön gebonust.