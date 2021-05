Ende der Welt - Die tägliche Glosse Herzliches Beileid

Oh Mai oh Mai! Kaum ein Monat quält Heuschnupfen-Allergiker so wie der Wonnemonat. Schön wäre es, wenn es jetzt vorbeiwäre, aber der Kader der Quälgeister ist gut aufgestellt. So manche Fußballmannschaft hätte gern so eine "starke Bank" und könnte so einwechseln, wie die Natur Linde, Buche, Ahorn oder Eiche ins Spiel bringt. Martin Zöller leidet selbst nicht – aber er leidet mit allen, die leiden.

Vor großen Fußballspielen, die uns ja mit der Europameisterschaft bald wieder ins Haus stehen, spekulieren die Reporter stets gerne, was denn noch „von der Bank“ gegebenfalls kommen könne. So kann eine Bank im Reportersprech je nach Hinterteil, das auf ihr draufsitzt, „bockstark“ bis „dünn besetzt“ sein. Ein Beispiel waren die unglücklichen Spiele des FC Bayern in diesem Frühjahr gegen Paris Saint German: Da war „die Bank“ nach Meinung aller Reporter „zu dünn besetzt“, obwohl voller Hinterteile.

Einen ziemlich starken Kader mitsamt „bockstarker Bank“ hat dagegen unsere liebe Natur aufgestellt und zwar in den Mannschaftsteilen „Bäume und Sträucher“, „Gräser“ und „Kräuter“. Seit ein paar Tagen hängt die ganze Wucht dieses Kaders bei uns in der Küche, unter der Überschrift „Der große Pollenflug-Kalender“. Meine Frau, die stark unter Heuschnupfen leidet, hat ihn aus irgendeiner Zeitschrift herausgetrennt und aufgehängt, denn klar, man muss seine Gegner kennen, wenn man sie schlagen will. Die Überschrift über all den botanischen Namen: „Der Übersichtliche Kalender hilft Betroffenen , sich besser darauf einzustellen“. In Fußball-Deutsch: Jetzt Matchplan machen, sonst hat man schon vor dem ersten „Hatschi!“ zwei tränende Augen.

Der Kalender ist derzeit das herrschende Thema beim Essen. „Oh Gott, jetzt kommt schon die Ulme“, seufzt meine Frau, oder „oh Gott, wenn erst der Ahorn blüht!“ Besonders der Mai faszinierte die Familie: „Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, oh Gott Mama“, rattert mein Sohn den Kalender durch und auch ich tröste pflichtbewusst, so gut man das kann, als jemand, der keinen Heuschnupfen hat. Für mich ist dieser Kalender ungefähr so relevant, als hänge in der Küche der Spielplan der Hallenhalma-Bundesliga, aber natürlich gebe ich als Angehöriger einer Heuschnupfen-Leidenden mein Bestes. Wenn ich mich dann aber einmal einbringe in die Diskussion - „Regen ist doch sicher gut!“ -, dann ist es auch meistens falsch.

Nun wäre es schön, wenn mit dem Mai alles vorüber wäre

Nun wäre es schön, wenn mit dem Mai alles vorüber wäre. Aber anders als mancher Fußballclub kann die Natur zum Leidwesen der Heuschnupfen-geplagten von der Ersatzbank aus „gleichwertig besetzen“, wie es immer so schön heißt. So ist laut Kalender Anfang Juni mit der Haselnuss Schluß, aber genau dann startet der Ahorn. Oder: Mitte Juni lässt der Schrecken der Buche nach, aber schon wartet an der Seitenlinie die Linde. Und ganz zu schweigen von den Gräsern und atemraubende Kombinationsattacken von „Knäuelgras“ über „Rispengras“ bis zum „Schwingelgras“. Hatschi!