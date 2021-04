Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hermann - der untote Teig

Egal, ob nun die Bundes-Notbremse gezogen wird oder nicht, einer wird sich bestimmt auch dann nicht an die Ausgangssperre halten: der Hermann. Der geht, tagein tagaus und auch in der Nacht. Der ist nämlich sauer, schon von Natur aus. Hermann geht und geht. Seit den 80er Jahren geistert er durch die deutsche Geschichte. Für manche ein Untoter, für manche ein Kult gar. Gerade jetzt in der Pandemie sind wir Deutschen ja entweder besinnungslos angesäuert oder wir besinnen uns auf das gute, das alte, das wahre: Aufs Backen. Und der Sauerteig schlechthin ist der Hermann.

Wir erinnern uns, was vor einem Jahr in den Regalen der Supermärkte fehlte: Klopapier, Nudeln und Hefe. Und deswegen haben manche schon in den vergangenen Monaten den Hermann quasi als Untermieter ins Haus bekommen. Einige würden vielleicht sagen, er wurde ihnen regelrecht aufgezwungen. Aber, so ist das mit lebenden Zeitgenossen. Sind sie einmal da, muss man sich auch um sie kümmern.

Das Prinzip hinter Hermann ist eigentlich simpel. Man bekommt ein kleines Glas mit einer unscheinbar grau-braunen Masse zugeschickt. Dies ist ein Teig aus Mehl, Hefe, etwas Zucker und Wasser und der soll mit Hilfe von weiterem Mehl und Wasser und einer Mischung aus Rühren und Ruhigstellen unter viel fermentiertem Geblubber dann innerhalb von zehn Tagen im größeren Glas vom Hermännchen zum Hermann heranwachsen. Über allen Einmachgläsern ist Ruh, wir sind ja so romantisch. Wenn er dann mal groß ist, kann man ihn backen zu Kuchen oder Brot, doch vorher schicken wir einen Teil des Teigs weiteren Freunden. Wir teilen das Brot eben dieses Mal schon vor dem Backen.

Wer sich an die Kettenbriefe früherer Jahre erinnert, liegt ganz richtig. Schreibe fünf Freunden einen Brief oder schick ihnen jeweils eine Mark zu und dann wirst du reich oder glücklich oder am besten beides gleichzeitig, und zwar ganz von selbst, wie beim Hefeteig. Und bitte, unterbrich nicht die Kette. Das konnte in Stress ausarten. Es wurde geschrieben und geschickt, doch reich wurden wir trotzdem nicht!

Und der Hefeteig muss gehen!

Doch bei Hermann, unserem Sauerteig, ist das anders. Den kriegt jeder hin. Wie schrieben schon die einschlägig bekannten Kinderliederdichter Zaches und Zinnober: Herr Frech vom Blech vom Kuchenteich. Der setzt sich an den Tisch und dann frisst er sogleich alles wech und du hast Pech: Hefe, Hefe, Herr Frech vom Blech. Und deshalb aufgepasst, wer noch keinen Hermann hat, der kriegt sicher noch einen. Und der Hefeteig muss gehen!