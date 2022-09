Ende der Welt - Die tägliche Glosse Heißer Herbst

Er steuerte in seinem Leben schon immer auf ein klares Ziel zu. Er studierte Philosophie, Germanistik und Philologie. Er schrieb Bücher, ein Theaterstück, Abhandlungen über Gedichte und verfasste eine Literaturwissenschaftliche Arbeit. Er wusste, all das verschafft ihm die Kompetenz um seinen Traum zu verwirklichen, den Traum vom Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Eine Glosse von Barbara Kostolnik.

Jetzt, da sich die Tage verkürzen, die Blätter vergilben und der frühe Morgen einen blassen Dunst auf kommende chillige Stunden erahnen lässt, zieht schon mal so etwas wie Gänsehaut durchs Land. Winter is coming, und für diejenigen, die mit dem Games of Throne Gemetzel wenig anfangen können: es wird kalt.

In Erwartung sibirischer Verhältnisse ohne russisches Blutgas brennen schon jetzt bei einigen die Sicherungen durch; aus den politischen Extremen von links und von rechts hören wir gerade in frappierender Einstimmigkeit die Ankündigung eines heißen Herbstes; Zusammenrücken für den Aufstand, Reibung am nächsten und den Schutzwesten der Polizei, ein Satz heißer Ohren. Wenn sich die Damen und Herren von AfD und Linkspartei da mal nicht vertun: warum bitte schön soll es denn ausgerechnet auf den Straßen brennen, das ist doch nichts anderes als grandiose Energieverschwendung.

Wer also kann uns retten vor heißen Herbsten und wilden Wintern? Es bräuchte schon einen Messias, einen, der buchstäblich übers Wasser gehen kann. Gerne auch eine Frau, wobei das in der älteren und ganz alten Geschichte so noch nicht vorgekommen ist. Mit Frauen, die übers Wasser wandeln, hat man in der Vergangenheit kurzen Hexenprozess gemacht, anzünden, fertig. Wohlig war diese Wärme eher nicht.

Im politischen Berlin hätte bis vor kurzem einer die messianischen Anforderungen mit linksgrün erfüllt: Robert Habeck, der Mann, dem sogar Friedrich Merz gerne beim Denken zusieht, vielleicht, weil es bisher so mühelos daherkam, das Habecksche Denkmuster. Mit traumwandlerischer Sicherheit umkurvte er all die Fettnäpfe, in die seine Parteikollegin Baerbock im Wahlkampf hineinsprang, weswegen er jetzt Vizekanzler ist und sie – eben nicht.

Das Klima rund um Habeck ist eisig geworden, Tauwetter nicht in Sicht

Nur hat Habeck in letzter Zeit ein paar Böcke geschossen und nicht nur das Bäckereihandwerk im Speziellen, sondern auch Preussen-Elektra und den Süden Deutschlands gegen sich aufgebracht: Habeck, so der böse Verdacht, lasse Bäcker keine Brötchen backen und Bayern frieren, was für ein nordischer Schurke ist da am Werk!