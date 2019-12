Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hausnummern-Scham? Keine grüne Nummern für Vilshofen

Die Rettung der Welt ist verschoben. Zumindest in Vilshofen. Dort wollten sich diese Woche Teile des Stadtrates anderen Kommunen in Deutschland anschließen und grüne Hausnummern vergeben. Für Klimaschützer. Vermeintliche Klimasünder wären blau geblieben. Was - natürlich nur rein zufällig - auch gleich die Farbe der AfD ist. So ist es recht!

Wer ein E-Auto in der Garage hat: Grün, wer Diesel fährt: blau. Dass ein eAuto eine beschissene Klimabilanz hat, schon wegen der Batteriefrage - scheißegal. Wir retten schließlich die Welt, drunter macht’s eh keiner mehr. Wer einen Komposthaufen hat: grün, wer im Frühjahr später mäht: grün, wer öffentlich fährt: grün, der Rest blau!

Gut, bei dem lächerlichen Angebot an öffentlichem Nahverkehr auf dem Land kann sich der Blaue zumindest damit trösten, dass er oder sie wenigstens ankommt, wahrscheinlich sogar wieder daheim ist, während der grün „Behausnummerte“ immer noch an der Bushaltestelle wartet, aber sonst? Man könnte ja dann noch viel weiter gehen. Im digitalen Zeitalter ist es doch problemlos möglich, das gesamte Persönlichkeitsprofil allein aus der Internet-Nutzung auszulesen. Warum nicht gleich Tafeln außen aufs Haus, wo drauf steht, wie oft wer was bei Amazon geshoppt hat, Stromverbrauch, Müllaufkommen, Heizverhalten.

Ob man in Vislhofen den Rasen im April oder im Mai mäht, das wird das Welt-Klima so was von gar nicht beeindrucken

Wer sich nichts zu Schulden kommen lässt hat schließlich auch nichts zu verbergen, oder? Und das alles nur zum Wohle des Sozialismus… pardon, des Klimas natürlich. Stalin sieht alles, Greta übrigens auch. Es ist verrückt. Deutschland ist und bleibt nicht der Dreh- und Angelpunkt des Weltklimas. Ob Vislhofen oder sonst eine Kleinstadt ihren Rasen im April oder im Mai mäht, das wird das Welt-Klima so was von gar nicht beeindrucken, aber man kann es sich ja zumindest einbilden, dann ist das Gewissen beruhigt und das ist gut fürs persönliche Klima. Punkte sammeln ist was, was der Deutsche eh gerne macht. Egal ob bei Rossmann, bei Rewe oder beim Klima.

Die Chinesen sind da übrigens schon viel weiter. Da gibt‘s schon für alles Punkte vom Staat. Für Fleiß am Arbeitsplatz, richtiges Essen, das Beachten roter Ampeln. Und je nach Punktestand kann sich der Chinese dann am Fahrkartenautomaten ein Ticket für den Wochenendausflug kaufen oder der Automat sagt halt: nein. Da könnten wir doch was lernen. Überall Kameras aufstellen, alles überwachen, bis auch die letzte Umweltsau die kleinen Metallklammern aus den Teebeuteln herausmacht, sammelt und getrennt mit dem Fahrrad zum Wertstoffhof fährt. Dann ist die Welt gerettet. Nur das soziale Klima ist vergiftet, aber darum geht’s ja nicht.

Eben alles eine Frage der Perspektive.