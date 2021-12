Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hast’n Ticket in der Tasche

In Großstädten geht es bekanntermaßen ruppig zu. Das war vor Corona so und jetzt ist irgendwie vor allem dank der Masken alles noch atemloser geworden. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn man eben doch mal ein Geschenk noch persönlich besorgen will und sich dann in die Enge des Öffentlichen Nahverkehrs begibt. Wenn sich in Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen mal wieder alles drängelt und die Maske im Gesicht klebt, dann wünschen wir uns doch alle ein wenig Gelassenheit. Runterkommen. Omm.