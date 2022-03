Ende der Welt - Die tägliche Glosse #Everything Now

So kommt man gefahrlos in Schwung und fühlt sich wenn‘s gut läuft - pardon geht - jünger als man eigentlich ist. Und das entspricht dem Fake-It-Until-U-Make-It-Mantra unserer Zeit. Auch die Autorin dieses Textes hat sich die Zornesfalten über der Nase wegbotoxen lassen, um nicht verfrüht zum Gesichts-Elfmeter zu werden, die Fankurve nicht zu verprellen und im Alltag entspannter zu wirken als sie mitunter ist.

So wie der Appetit auch oft erst beim Essen kommt, können wir auch unserem Hirn gegen alle Regeln der äußeren wie inneren Schwerkraft gute Laune verkaufen. Forscher der University of South Australia haben 2o2o in einer Studie herausgefunden, dass auch „ein mit Gewalt hervorgerufenes Lächeln die Amygdala, also das emotionale Zentrum des Gehirns stimuliert. (…) Wenn Sie Ihren Muskeln sagen, dass Sie glücklich sind, dann sind Sie es auch.“ Zitat Ende. Kann man alles trainieren.