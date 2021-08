Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hashtag Bratwurst

Schluss mit der sanften Pädagogik! Dem ewigen, ergebnislosen Gewarte darauf, dass die Kinder irgendwann auf den Trichter kommen, dass sie eigentlich von Natur aus kooperative, empathische Wesen sind. Wer das behauptet, der hat noch nie eigene gehabt. Und wer glaubt, mit vernünftigen Argumenten ließen sich Kinder umstimmen, der darf sich gern zum Affen machen und sich einen Wolf reden.

Es kann nur eine Lösung geben: Bestechen und Manipulieren, was das Zeug hält. Ich kenne die pädagogischen Einwände: Die Kinder werden korrumpiert – ach Gottchen. Und noch schlimmer: die Kinder verlieren ihre eigene Motivation, etwas zu tun. - Welche eigene Motivation? Also, wenn es darum geht, auch mal etwas zu tun, was anderen nützt? Oder haben Sie schon mal ein Kind freiwillig seinen Teller aufräumen sehen? Oder freiwillig eine Tafel Schokolade teilen? Mit vorbildlicher Pädagogik kommt man im Härtefall nicht weiter. Bekennen Sie sich zu Ihrer ganz persönlichen pädagogischen Bankrott-Erklärung und machen Sie sich frei von hehren Idealen. Das wird ganz neues kreatives Potential bei Ihnen freisetzen.

Und Sie müssen sich nicht einmal mehr dafür schämen. Denn auch unsere Politiker machen davor nicht mehr Halt. Auch sie haben es in all den Monaten nicht geschafft, alle Bürger mit ihren vernünftigen Argumenten von der Corona-Impfung zu überzeugen. Und auch nicht alle Bürger haben bislang ihre eigene, innere Motivation diesbezüglich entdecken können. Beim Wort „Impfpflicht“ ging ein Aufschrei durch die Republik: Schwarze Pädagogik! Bloß nicht.

Gib den Deutschen eine Bratwurst und sie machen alles, was Du willst

Was bleibt? Bestechen und Manipulieren, was das Zeug hält. Es ist zwar ein Schlag ins Gesicht für alle Virologen, die sich zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Klinik oder im Labor regelmäßig vor die Mikrofone und Kameras gestellt haben, um eine öffentliche Gratis-Vorlesung über das Wesen von Corona zu halten. Doch lassen Sie uns der Tatsache ins Auge sehen: Die Aufklärung und mit ihr die Vernunft sind gescheitert – was Philosophen schon vor hundert Jahren festgestellt haben, mussten jetzt auch die Politiker einsehen.

Und sie setzen auf Methoden, die pädagogisch alles andere als empfohlen, aber absolut wirkungsvoll sind: Gib den Deutschen eine Bratwurst und sie machen alles, was Du willst. Einmal das Grillaroma in der Nase, werden alle über viele Monate kultivierten Verschwörungstheorien ausradiert, sämtliche Bedenken und Widerstände ausgelöscht. Die Bürger folgen willenlos dem Würstchenduft – und während ihr Landrat oder Oberbürgermeister sie in weißer Bluse und Grillschürze sanftmütig durch den Rauch hindurch anlächelt und die Würstchen wendet, legen sie bereitwillig und fast wie in Trance ihren Oberarm zur Impfung frei.