Ende der Welt - Die tägliche Glosse Harley-Davidson baut Bonanzaräder

Hallo, junger Mann! Ja, genau Sie sind gemeint, denn Sie wissen schon lange, dass Jugend keine Frage des Alters ist. Und wenn Sie sich noch heute absolut exklusiv beschenken wollen, angemessen belohnen für all das Außergewöhnliche, das Sie in den letzten Monaten geleistet haben, dann sollten Sie noch zwei Minuten zuhören.

Als Live-User haben Sie eine singuläre Chance und damit die Option, unter den allerersten Menschen auf dem Planeten zu sein, die eine Harley-Davidson Serial 1-Maschine ihr Eigen nennen können. Bevor Sie sich jetzt fragen: Eine Harley? Ein liebenswert knatterndes Sofa, das mein midlife-krisengeschüttelter Zahnarzt, zottelige Hell's Angels, mein Ex-Chef und sogar der Papst schon zweifach in der Garage hatten? … sagen wir: Dieses Fahrzeug hat bislang noch niemand in seinem Besitz, denn es ist eine Weltneuheit.

Fragen Sie Ihre Eltern nach einem Bonanza-Rad

Ja, dieser sensationelle Chopper ist eine Harley, aber die ökologischste Harley aller Zeiten, denn es ist ein E-Bike in der MOSH/CHOPPER-Version – wenn Sie gerade nicht auf unsere Website klicken können, rufen Sie Ihre Eltern an und fragen Sie sie nach einem Bonanza-Rad!

Noch das kleinste Detail hebt dieses sagenhafte Must-have über jeden Gedanken an Serienproduktion hinaus: Es ist blau, nicht irgendein Blau, sondern in einer aus den Sixties als Street Freak bekannten Lackoptik gehalten, Oriental Blue Kandy über einer silber-mikro-flockigen Grundierung, die Oberfläche gefinished in bestechendem pinstriping und single-stroke-hand lettering. Die Konstrukteure von JR's Fabrication and Welding in Milwaukee haben dieses E-Bike mit einem deutschen Motor ausgestattet, es verfügt über wartungsfreie Carbon-Antriebsriemen, hydraulische Scheibenbremsen, innenliegende Kabel und Schaltzüge, integrierte Beleuchtung, einen langen, niedrigen Bananensattel und einen verchromten Hochlenker für die perfekte Sitzposition, um zurückgelehnt zu cruisen oder aber dynamisch rumzumoshen, also materialstrapazierend mit mangelnder Fahrtechnik über jede Strecke zu ballern – und das ohne jeden CO2-Ausstoß.