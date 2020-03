Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hamstern für Fortgeschrittene

Von allen in Deutschland vorhandenen Desinfektionsmitteln ist derzeit nur noch Kirschgeist lieferbar, der allerdings vernichtet neben Bakterien und Viren auch Angstpartikel. Hamstern kommt wieder in Mode und die Regale sind so leer, wie damals nach dem Krieg und nach Uschi Obermaier, als DDR-Bürger München leerkauften. Gut, dass die Sex-Shops nichts mehr wie früher mit „Ehe-Hygiene“ zu tun haben, sonst würden sie von Konsumenten auf der Suche nach Mundschutz gestürmt. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Jetzt, wo angeblich alle Desinfektionsmittel ausverkauft sind, müssen wir wohl bald auf Omas hochprozentigen Kirschgeist zurückgreifen. Ist zwar schade drum, aber dafür wirkt er ja von innen und außen, was sich nicht von allen handelsüblichen Hygieneartikeln behaupten lässt. Die meisten vernichten ja nur Viren und Bakterien, Kirschgeist dagegen auch die gefährlichen Angstpartikel, die anscheinend derzeit im Umlauf sind. Sie werden in der Regel durch ungeschützten Kontakt mit dem Internet übertragen. Sollten Sie dort in jüngster Zeit feste oder flüssige Informationen ausgetauscht haben oder gar mit dem Nachrichtenstrom in Berührung gekommen sein, empfiehlt sich ein Schlückchen Obstwasser vor der Quarantäne und nach der Tagesschau, das hilft zuverlässig gegen Kaufattacken und Hamsteranfälle, macht allerdings fahruntüchtig, was bei haushaltsüblichen Mengen ja nicht ins Gewicht fällt.

Wir Älteren erinnern uns ja noch an die schlimme Zeit, als das letzte Mal die Regale leer waren und die Münchner für eine Packung Mehl weite Wege auf sich nehmen mussten: Nach dem Krieg war das, genauer gesagt nach Uschi Obermaier, nach Franz-Josef Strauß und nach dem Mauerfall, nämlich zu der Zeit, als München DDR-Bürgern fünfzig Mark Extra-Begrüßungsgeld auszahlte.

Vor den Discountern war kein Durchkommen mehr, vor den Sex-Shops allerdings auch nicht. Gut, das die heute längst nicht mehr wie damals als Fachgeschäft für „Ehe-Hygiene“ firmieren, sonst wären sie jetzt in den Corona-Tagen vermutlich längst von Konsumenten überrannt worden, die auf der verzweifelten Suche nach Mundschutz nach dem Stichwort „Hygiene“ googeln – obwohl, Masken gibt´s in diesen Läden ja tatsächlich, wenn auch meist mit Ohren.

Hamstern hat ja auf jeden Fall weniger mit der Weltlage als mit der Libido zu tun. So gibt es ja Leute, die im Café grundsätzlich jedes mit dem Heißgetränk servierte Zuckertütchen einpacken, im Hotel das Duschgel mitnehmen, in der Parfümerie die Duftproben und in der Bank den Kugelschreiber. Das alles landet dann vermutlich dort, wo jetzt auch die Dosen-Ravioli, die Bandnudeln, das Büchsenbrot, der Kochbeutelreis und die Fischkonserven gestapelt werden: Im selben Schrank, wo auch der Eierkocher, der Spätzle-Hobel und das Waffeleisen liegen, also lauter Geräte, die im festen Glauben angeschafft wurden, dass mal der Zeitpunkt kommen werde, wo sie dringend gebraucht würden.

Wenn Sie schon hamstern wollen, versuchen sie es doch mit Nachrichten

Meist fällt dieser wichtige Tag jedoch auf ein Datum, an dem der Käufer keine Zeit dafür hat oder das Kreuzfahrtschiff nicht verlassen darf. Zuckerwürfel allerdings lassen sich vererben, dachte sich zumindest meine Oma, die einigermaßen stolz auf ihre umfangreiche Sammlung war. Damit wären wir locker über Vogel- und Schweinegrippe, SARS und MERS und wohl auch noch über Corona gekommen. Zusammen mit dem Süßstoff hätte es gereicht, um China wirtschaftlich zu stabilisieren. Schade, dass wir alles weggeworfen haben.

Damit es Ihnen besser ergeht: Wenn Sie schon hamstern wollen, versuchen sie es doch mit Nachrichten, da haben Sie dann welche, wenn´s keine mehr gibt. Und die sind haltbar: Die Tagesschau vor zwanzig Jahren wird ja immer noch täglich ausgestrahlt.