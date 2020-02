Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hände hoch! Ein Loblied auf die Hand

Die Hand. Was für ein filigranes Konstrukt, eine Meisterleistung der Evolution oder eines höheren Wesens - wer weiß das schon mit Sicherheit. Diese Hand, die tatsächlich ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers umfasst, sie kann so vieles. Streicheln, schlagen, greifen. Schütteln. Was derzeit allerdings keine gute Idee ist. Denn auch das ist die Hand: ein Einfallstor für Malaisen aller Art. Küss die Hand lieber auch nicht, und zwar ausnahmsweise nicht nur deshalb, weil altmodisch-herablassendes Altvorderen-Annäher-Verhalten so lame ist. Küss die Hand ist in Corona-Zeiten einfach noch ungesunder als sonst. Die wandernde Hand als einsamer Jäger macht an der falschen Stelle sowieso mächtig Ärger, und bei Menschen, die überhaupt keinen Spaß verstehen, ist man sie dann auch schnell mal los. Dabei wollte der Langfinger doch bloss die Brieftasche klauen.

Die Hand definiert den Menschen, ein Spiegel der Seele, je nachdem wie anatomisch oder ätherisch Sie gerade drauf sind. Man kann allerdings auch ein paar handfeste Dinge damit anstellen: waschen, zum Beispiel, allerdings sollte man lieber bei sich bleiben und bei der anderen Hand Vorsicht walten lassen, man weiss nie, was man sich damit einhandelt. Womit wir bei der Handsalbung wären: kleiner Exkurs ins Mittelalter, Kurfürsten bekamen die Handsalbung, um den richtigen König zu wählen. Besonders reichlich hat die stinkreiche schwäbische Kaufmannsfamilie Fugger von der Salbe Gebrauch gemacht, um etwa Karl V. als König des Heiligen-Römischen Reiches Deutscher Nation ins Amt zu schmieren.

In Zeiten von Alexa und Siri ist die Hand dabei, wichtige Funktionen zu verlieren

Nichts anderes findet heutzutage in Chef-Etagen oder Fußballer-Kreisen statt: ein schönes Handgeld stinkt nicht und erleichtert Vertragsabschlüsse; im Profit-Fußballgeschäft hält man generell gerne die Hand auf und die Sohle drüber, alles wird zu Geld gemacht – nicht immer hat es Hand und Fuß. Auch Geistliche verfügen im übrigen über Handgeld – um unbürokratisch helfen zu können. Das Handgeld Gottes hat jedoch rein gar nichts mit Diego Armando Maradona zu tun. Der ein ganzes Land in einen Rausch versetzte, weil er einmal nicht wie sonst seinen Fuß nahm, um das wichtige 1:0 gegen das perfide Albion, England, zu schießen. Sondern: die Hand Gottes. Handspiel hat ja eigentlich im Fußball nichts verloren – dafür hat man schließlich Handball.

Die Hand aber ist bedroht. In Zeiten von Alexa und Siri und wie sie alle heißen ist die Hand dabei, wichtige Funktionen zu verlieren: und niemand spricht nur von der reinen Handy-Funktion. Wenn ich keinen Finger mehr krümmen muss, um die Rollos herunterzulassen oder meinen Einkauf zu tätigen, das Steuer im Auto von Künstlicher – freihändiger – Intelligenz geführt wird, die Hand an der Wiege vom Elektro-Motor ersetzt wird, sprich, wenn die Stimme die neue Hand wird, Handlungen durch Stimmungen ersetzt werden. Wo sind wir dann hingekommen? Und, Hand aufs Herz. Wollen wir das wirklich?