Ende der Welt - Die tägliche Glosse Habeck, der Problembär in Peissenberg

„Mir ist ein Ägypter aus Kairo lieber wie ein Bayer von der Alm.“ Ein dummer Satz. Wenn der Habeck von den Grünen so was sagt, dann: Einreiseverbot! Pfui! Das Problem ist nur, der Satz ist so nie gefallen. Zumindest hat ihn der Robert Habeck nicht gesagt. Drum ist er auch völlig problemlos eingereist, am Dienstag nach Bayern. Mit dem Zug! Nach Peißenberg. Die Gegendemonstranten haben ihn gar nicht bemerkt. Er war auch nicht grün. Also im Gesicht oder hinter den Ohren oder was… Er war ganz normal.

Gut, a Preiss’ is er. Aber als solcher fällt man in Bayern schon lange nicht mehr auf. Schon gar nicht in Preissenberg… äh Peißenberg. Die alte Bergarbeitergemeinde ist an Zuwanderung schon immer gewöhnt. Und der Habeck war ja auch nur eine Stunde da. Dann hat er wieder weg müssen. Damit er den Nachtzug nach Hannover erwischt. Und ein Preiss, der nach einer Stunde schon wieder weg ist, ja, der ist uns doch der Allerliebste!

Drum waren auch 2500 Leute da. Also nicht Gegendemonstranten, Zuhörer. Das muss man sich vorstellen: In einem Bierzelt(!) in Oberbayern(!) zieht ein Grüner(!) aus Schleswig-Holstein(!) 2500 Leute. Und die jubeln. Das wenn der Strauß noch erlebt hätte! Der hätte Bayern glatt verkauft und sich mit einem Pfund Weißwürsten in Togo zur Ruhe gesetzt.

Und was noch erschwerend dazu kommt: Peißenberg ist die Heimat von…? Genau Alexander Dobrindt .Das da am politischen Abend von der Hundert- Jahr- Feier der Gemeinde ein Grüner redet, das lässt den Ausländer-Maut Satz vom Seehofer „Ein Alexander Dobrindt scheitert nicht!“ noch mal in einem ganz anderen Licht erstrahlen.

Also wenn ich die CSU wäre, täte ich langsam echt nervös werden

Also wenn ich die CSU wäre, täte ich langsam echt nervös werden. Zumal es an den Inhalten ja nicht liegen kann. Zu bieten haben die Grünen ja eher wenig Konkretes. Es geht ums Gefühl. Die Leute spüren, wenn Sie die Grünen wählen, dann beruhigt sich ihr Gewissen und das Wetter beruhigt sich auch. Oder war’s das Klima? Oder beides. Egal.

Wegen dem Gefühl hat sich der Habeck ja auch gleich noch eine Lederhose angezogen, da im Bierzelt in Peißenberg.Um auch die letzten Skeptiker zu besänftigen. „Seht her, ich habe nichts gegen Bayern von der Alm. Ich trage sogar ihr angestammtes Beinkleid.“

1919 waren es die Bayern von der Alm, die Werdenfelser Freicorps, die das rote Peißenberg als erstes überrannt haben, bevor sie nach München gezogen sind. Das soll nichts heißen. Im Unterschied zum Habeck haben DIE in München nämlich nicht den Nachtzug nach Hannover erwischen wollen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.