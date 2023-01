Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gute Vorsätze für den Hund, nicht für die Katz'

O.K., Leute, zwar schon 3. Januar, aber jetzt nicht gleich wegducken, wenn es heißt: es ist immer noch Zeit für gute Vorsätze! Soweit ich weiß, hat weder die Bundesregierung noch eine der Weltreligionen eine bindende Verlautbarung auf den Weg gebracht, dass damit nach dem ersten Tag des Jahres Schluss wäre. Und es heißt ja nicht umsonst in der Bibel bei Salomo: „Jeder Vorsatz hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“ Im Prinzip also „ja“. Auf der anderen Seite will Salomo natürlich auch, dass man wohl bedenke, ob das auch der richtige Zeitpunkt ist. Jeder Vorsatz hat seine Zeit…

So Salomo-like mach´s zum Beispiel ich. Immer erstmal schön überlegen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, für einen Vorsatz zum neuen Jahr. Und ich hab´ auch einen Grund dafür: Selbstschutz… Es frustriert mich nämlich mit zunehmenden Alter immer mehr, schon wieder und noch dazu kläglich zu scheitern. Aber noch mehr hasse ich es, wenn andere mir gute Vorsätze einreden wollen. Unterhaltung aus der letzten Woche gefällig?! Sie: Und? was nimmst du dir vor für das neue Jahr? Ich: mmmhmm – Nix besonderes…. Sie: Ahaaa… Das ist echt schlechtes Gewissen pur.

Veganuary für den Hund

Die einzigen guten Vorsätze, dich ich akzeptieren kann, sind ehrlich gesagt die, die ich für andere treffe. Und weil ich innerhalb unserer Familie dem Kant´schen Imperativ hochhalte – so ungefähr „was du nicht willst, das man dir tut, das füg´ auch keinem anderen zu", bleibt nur unsere Hundedame übrig. Für die ich tatsächlich was überlegt habe. Jetzt Vorsätze für unsere Hundedame, und zwar solche, die sich auch reell gesehen erfüllen könnten, gibt es wenig. Klar, man könnte den Vorsatz treffen, dass sie sitzt, wenn man „Sitz!“ sagt, herkommt, wenn man „hierher!“ ruft. Oder nicht rauf springt, wenn man „nicht raufspringen!“ schreit. Aber wir waren ja bei Vorsätzen, die zumindest die Chance der Erfüllung in sich tragen.