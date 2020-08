Ende der Welt - Die tägliche Glosse Grundrecht auf Gassigang

Ist es noch eine Minijob-Initiative? Ein Schritt weiter zwischen Herr und Hund? Oder warum sickert ausgerechnet jetzt der Entwurf eines wahrhaftigen Grundgesetzes für Hunde aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium?

Das Bekanntwerden der Gesetzesnovelle ersetzt eindeutig die sonst allfällige Mahnung, vor der Abreise in den Urlaub doch an die eigenen Haustiere zu denken. Heuer bleiben sicher mehr Hundehalter zuhause als in pandemiefreien Jahren. Also kann der Gesetzgeber diejenigen direkt ansprechen, die für das Wohlergehen unserer treuen vierbeinigen Gefährten bürgen: Halter und Züchter von Hunden.

Und was auf sie zukommt, wenn das Gesetz wird, wovon in Zeitungen die Rede ist, hat sich gewaschen: etwa garantierte zwei Stunden Gassigehen am Tag, also Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers. Das dürfte nicht nur berufstätige Single-Hundehalter vor schwerere Aufgaben stellen. Auch einige Hunde wirken so, als könnten sie zwei Stunden täglicher Bewegung an frischer Luft nicht unbedingt mehr durchstehen. Und die dauerhafte Haltung von Hunden an Leine oder Kette – wir denken hier an die kräftig-bedrohlichen Verbeller lichtscheuen Gesindels an den Auffahrten unserer Bauernhöfe – soll künftig auch untersagt sein. Wie bitte? Nero, der Kettenhund, verewigt vom guten Carl Maria von Weber in seiner unnachahmlichen Oper „Der Freischütz“, ein Auslaufmodell? Äh, also genau kein Modell für Hunde-Auslauf..?

Bei allem ersichtlich guten Willen hinter diesem hundefreundlichen Gesetzesentwurf: Es herrschte bislang doch der Eindruck vor, es gehe Hunden bei uns in Deutschland im Grunde sehr gut. Bei unvorhergesehenen Treffen mit ihnen in Parks erklärte uns der Halter geduldig, dass er nur spielen wolle, der Dobermann, auch wenn er ein wenig sehr aufmerksam unser Schienbein beschnüffelte. Jeder Biergarten, der auf sich hält, führt eine Zamperl-Raststation mit Frischwasser.

Vorsicht vor weitergehender Bevorzugung der Hundeartigen!

Auf diese Weise umsorgt, sind unsere Hunde bislang der Trost unseres oft einsamen Alters. Wenn da nun Unruhe und Bewegung reinkommt, ermöglicht das auch mehr Kämpfe zwischen Rüden während der Pflichtgassizeit. Die deutsche Hundezucht könnte bei den neuen Beschränkungen international zurückfallen. Viele 1-Eurojobs könnten zwar durch Gassi-Führung und Gesellschaftleisten daheim entstehen. Aber was ist, wenn der Chef eines Berliner Clubs vom Nachtdienst ergraut morgens heimkehrt, und sein Kampfhund hat den unachtsamen Nachbarsbuben gefressen?

Vorsicht vor weitergehender Bevorzugung der Hundeartigen! Die Gesetzesnovelle aus dem Hause Klöckner sieht für Hundetransporte alle viereinhalb Stunden eine Pause vor, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Temperatur im Fahrzeug unter 30 Grad Celsius liegt. Wollte man das auch bei PKW in der Feriensaison einführen, ginge bald gar nichts mehr voran.