Ende der Welt - Die tägliche Glosse Großflächige Kleinteiligkeit

Jeder, der noch halbwegs bei Verstand ist, versucht gerade, sich in Sicherheit zu bringen. Der Präsident von Sri Lanka hatte sich auf die Malediven in Sicherheit gebracht - vor seinem Volk. Der Landrat von Ahrweiler seinen Porsche - vor der Sturzflut. Bill Gates rettet sein Geld in seine Stiftung. Elon Musk türmt auf einen noch zu findenden Exoplaneten. Und wir? Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Von: Nicole Hirsch