Ende der Welt - Die tägliche Glosse Grillen und andere Talente

Blättern Sie beim Frisör manchmal in einem der bunten Boulevard-Heftchen? Nicht? Na, dann verrate ich Ihnen, was Markus Söder dort gerade verraten hat – nämlich dass er sich in der Corona-Zeit zu einem veritablen Grillmeister entwickelt habe. Das Feuer entfachen, die Holzkohle nachschütten und warten bis die Glut die richtige Hitze erreicht, damit der Laschet am Ende gut durch ist. Söder hat seine Brutzel-Taktiken und sein Grill-Talent verfeinert. Denn damit er sich seine Kontrahenten genüsslich einverleiben kann, müssen sie erstmal gar sein – das braucht bekanntlich ein bisschen Geduld und Spucke, wenn Söder zwischendrin nicht mal wieder Öl ins Feuer gießt. Im September wird sich ja zeigen, was schwarz und verkohlt auf dem Grill zurückbleibt.