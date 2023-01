Ende der Welt - Die tägliche Glosse Grenzenlos...

Ältere Musikfreunde erinnern sich noch an einen Schlager aus den frühen 80igern, also des vorigen Jahrhunderts: „Über den Wolken muß die Freiheit wohl grenzenlos sein“ - dichtete da der Barde Reinhard Mey und landete damit – heute würde man sagen, einen Chartbreaker. Damals hieß das einen großen musikalischen Erfolg. Grenzenlos – ohne Einschränkungen, einfach völlig losgelöst, das war im Trend. Völlig losgelöst hieß übrigens ein anderer Hit seinerzeit, da ging‘s um die Gefahren der Raumfahrt, aber das führt jetzt zu weit.

Reinhard Mey besang die Freuden des Fliegens, da kann man grenzenlos noch einigermaßen nachvollziehen. Ganz anders auf den Straßen in der heutigen Zeit. Von den ewigen Staus und Baustellen mal ganz abgesehen, ist grenzenloses Fahren hierzulande eine Utopie. Damit das so bleibt, hat gerade eine Familie aus Bayern geklagt. Bis zum Verfassungsgericht, nicht gegen, sondern für ein generelles Tempolimit. Die beiden Kläger meinten, es schränke die Freiheitsrechte doch zu sehr ein, wenn man eben nicht gesetzlich limitiert sei, umfassend, jedenfalls beim Tempo. Die Richter in Karlsruhe haben die Klage abgewiesen – als nicht ausreichend begründet. Das ist fein formuliert.

Und trotzdem: Es hat eben seine Grenzen mit dem grenzenlos. Das hat sogar die Politik in Berlin gemerkt. Olaf Scholz konnte sich eben nicht grenzenlos Zeit lassen mit der Entlassung von Christine - Lambrecht, die Opposition findet keinen Grund, ihren Nachfolger Pistorius, grenzenlos zu kritisieren – und sogar der Bundestag scheint an seine Grenzen zu stoßen, jedenfalls, was die Größe angeht. Die Zahl der Abgeordneten soll begrenzt werden, auch, wenn die CSU das grenzenlos – oder in diesem Fall besser maßlos, übertrieben findet.

Aus dem Vorgang allerdings einen Schurkenstaat abzuleiten, damit hat CSU Generalsekretär Huber auch schon wieder eine Grenze, in diesem Fall definiert als rote Linie, überschritten.

Man kann sie singen, wenn man auf den begrenzten deutschen Straßen im Stau steht

Alles hat Grenzen, alles ist limitiert. Das kann auch unangenehme Folgen haben – für den amerikanischen Präsidenten etwa, Joe Biden, dessen Ordnungssinn offensichtlich limitiert ist. Wie sonst hätte er geheime Regierungsakten hinter seiner Corvette in der Garage aufheben können – womit wir schon wieder beim Tempolimit angelangt sind. Was macht so ein Auto für einen Sinn, wenn man damit auf den amerikanischen Straßen nur maximal zwischen 100 und 120 Stundenkilometer fahren darf? Der Chef des Softwareunternehmens Oracle, Larry Ellison, Besitzer einer Insel auf Hawaii, musste das jüngst erfahren, er wurde bestraft, weil er auf seiner eigenen Inselstraße zu schnell gefahren ist. Klarer Fall von Grenzüberschreitung. Ob Ellison auch eine Corvette fährt wie Biden, ist dabei nicht überliefert.

So hängen alle Grenzen irgendwie miteinander zusammen, philosophisch gesprochen. Was gegen das ständige daranstoßen hilft, ist doch wieder Musik. Man kann sie singen, wenn man auf den begrenzten deutschen Straßen im Stau steht, wenn man es wieder mal nicht geschafft hat, seine Leistungsgrenzen zu erreichen, wenn das Budget begrenzt ist oder die Welt als solche, oder einfach nur die Geduld, zum Beispiel mit dem blöden Nachbarn.