Ende der Welt - Die tägliche Glosse Grenzen der Sprachkritik

Die Sprachkritik stellt jene Grenztruppe, der eine begeistert-entfesselte Sprachgemeinschaft täglich mehrmals in den Rücken fällt. Und warum auch nicht? Wichtig ist schließlich nur, dass sich Menschen miteinander verständigen, und das bekommen sie auch ohne Aufsicht oder Lehrerschaft hin. Einmal mehr ist die Jugend in ihrem zulässigen Ungestüm Motor der Neuerungen: „Du bist safe noch Alex, oder? Ich schon Ku´damm.“

Das missversteht nur, wer die eigenen vier Wände jahrelang nicht mehr verlassen konnte. Jetzt also, ohne jede Wertung, einige Ausdrücke, die in unseren Tagen Dudenreife erlangen, die der beharrliche Gebrauch in der Praxis adelt. Sie gehen sozusagen ins grammatikalische Fegefeuer des nicht-mehr-ganz-Falschen ein.

Integraler Bestandteil des Deutschen ist Englisch, daran ändert auch der Brexit nichts

Auch aus dem Englischen: der transitive Gebrauch von „erinnern“. “Ich erinnere die Zeit, da….“, das klingt noch versonnen. Da entsinnt sich einer und formuliert irgendwie auch okay. Aber stellen Sie sich die Frage vor: „Erinnern Sie mich?“ Erinnern ist doch keine Einverleibung, keine Zudringlichkeit. Das braucht also noch, da müssen wir uns noch eine ganze Zeit lang einhören.

Einer der heimlichen Favoriten für den bevorstehenden Einzug in die Zulässigkeit ist die Prägung „meines Wissens nach“. Heute noch klar falsch, wird sie bald vom Spielfeldrand-Interview aufsteigen in die Länderparlamente und die Auditorien der Hochschulen. Denn der Dativ mag einst dem Genitiv sein Tod gewesen sein. In „meines Wissens nach“ aber gibt er, in der Rolle des gefühlten dritten Falls, einem glasklaren Genitiv wenigstens eine Dativ-Präposition zurück.