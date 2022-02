Ende der Welt Grenzen der Dummheit?

Mit 16 Jahren und einer Größe von 1,94 m setzte ich große Hoffnungen in ein Buch namens "Die Grenzen des Wachstums". Und siehe da: Bei 1,95 m war Schluss. Bei Schneemann Jakob aus Bischofsgrün dagegen hat der Klimawandel weitere Wachstums-Rekorde verhindert. Und doch ist Jakob genau das, was wir gerade brauchen. Eine Glosse von Norbert Joa.

Übermorgen, vor genau 50 Jahren, erschien ein Buch, in dessen Titel ich später große Hoffnungen setzte: „Die Grenzen des Wachstums“. Schließlich war ich mit dreizehn schon 1,74 m und mit sechzehn 1,94 m und begann trotz einer Fünf in Mathe zu extrapolieren, wann es zweistellig würde. Wann ich aufs Dach meiner Tanzschule hinuntersehen und von drunten leises Mädchengekicher hören würde - selbst die dünnste Sohle am billigsten Turnschuh und der rundeste Rücken würde nix mehr helfen bei der Damenwahl.

Und da sprach nun dieser Autor namens Meadows – zwar mit Blick aufs große Ganze, aufs Wachstum der Bevölkerung und Wirtschaft auf einer endlichen Erde – irgendwie auch zu mir: ZITAT – „Jeder ist froh übers Wachstum der Kinder in den ersten 18 Jahren – aber würds einfach so weitergehen, würde man sich Sorgen machen.“ Gut - Lenin, Berlusconi, Stalin und Putin wären sicher auch gerne danach noch 1,70 geworden und ein paar Zentimeter mehr Wachstum hätten der Welt vielleicht einiges erspart … aber zu viel ist eben auch nix und siehe da – bei 1,95 war Schluss: Aus, Aus, Aus – das Wachstum war aus. Bei mir.

"Jakob ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen"

Auf dem Planeten gings weiter – von vier auf acht Milliarden Menschen, bei der Weltwirtschaftsleistung von 4 Billionen auf 100 Billionen Dollar. Da musste auch der Jakob ein bissel mithalten. Der Jakob thront im Fichtelgebirge, in Bischofsgrün - auf dem Marktplatz. Aber nur ein paar Wochen im Jahr, bis er weggeschmolzen ist. Ein riesiger Schneemann, mit roten Wangen und blauem Hut. Der erste maß noch 3 Meter, anno 1985 – als es noch richtig viel Schnee gab. Aber auch als der weniger wurde, wuchs der Jakob - und wuchs und wuchs … bis auf: 12 Meter 65 – vor sieben Jahren. Dank schwerem Gerät und Schneedepots am Ochsenkopf. Aber seitdem wird’s zäh mit den Rekorden – der blöde Klimawandel … und so war am Freitag bei 10 Meter 80 Schluss. Mist.

Und doch – so der Tourismuschef: „Jakob ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen. Ein bißchen Ablenkung, ein bißchen Spaß, ein bißchen Normalität.“