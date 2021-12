Ende der Welt - Die tägliche Glosse Granny Style

Ein Segen des Alters ist die Heizdecke. Schöne Wärme an den Nieren tut den Zipperlein gut. Doch es droht ein gravierender Lieferengpass – die junge Generation hat den Trend Heizdecke entdeckt. Bei uns auf dem Schulhof hat man noch gefroren, wenn man als cool gelten wollte. Wir waren chronische Mützen-Schal- und Handschuhverweigerer. Die Dinger waren von Oma gestrickt, aus kratziger Wolle und einfach nicht – also: NICHT – diskutabel.

Apropos alt… Bei uns damals haben sich Schauspieler, vor allem Schauspielerinnen, die auf die Hollywoodleinwand wollten, natürlich noch unters Messer gelegt. Heute sehen wir Stars wie Kate Winslet beim Alterungsprozess zu. Auf der „Titanic“ noch mit rosig-strahlender Aprikosenhaut, in der Serie „Mare of East-Town“ präsentiert sie jetzt ihre Augenringe, Stirnfalten und ein altersbedingtes Bäuchlein. Nicht etwa gelungene Maske. Die echte Kate Winslet. Sie hat sich erfolgreich gegen eine digitale Schönheits-OP gewehrt und sich für jede ihrer Falten vehement eingesetzt.

Im Zeitraffer altern

Und wer nicht schon eh alt ist, der schaut sich eben den Look ab. Granny Style – aussehen wie Oma. Dafür werden schon mal sündhaft teure, halbtägige Friseur-Sessions in Kauf genommen. Von Brünett auf Hellgrau bedarf es ausgewiesener chemischer Fachkenntnis und einer aufwändigen Labor-Prozedur. Während sich Omi vom Fuchsfell inspiriert färben lässt und eben kein Grau mehr sehen will, lässt sich die Enkelin auf dem Stuhl nebenan das Grau gerade extra draufkleistern. Im Zeitraffer altern. Nur scheinbar ein generationenverbindender Trend. Während die eine alt IST – daran ändert auch das Fuchsrot nichts –, betont die andere ihre Jugendlichkeit gerade durch den Luxus, zu ergrauen.

Aber die Jungen klauen eben nicht nur den Look – und zeigen, dass er an ihnen viel besser aussieht - sie kaufen auch die elektrischen Heizdecken weg. Gibt’s als „cosy white“, Scandy Design, in Senfgelb oder auch im Origami-Muster. Heiße Nächte mit integrierter Abschaltautomatik. Tiefenwärme per Knopfdruck – natürlich auch „to go“ mit Akku und als Schlauchschal mit Powerbank.