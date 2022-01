Ende der Welt - Die tägliche Glosse Goldfisch am Steuer

Es gibt ja kaum ein Haustier, das mehr aus der Mode ist als der Goldfisch im Glas. Gut, vielleicht noch der Wellensittich im Käfig, inzwischen das absolute Omi-Pet. Bei kleineren Kindern muss man schon auf die Ur-Omi zurückgreifen, um zu veranschaulichen, dass das natürliche Habitat des Goldfisches nicht der Gartenteich ist, sondern dass besonders schöne Exemplare früher in einem Glasballon schwammen, wo sie kaum drei Körperlängen Platz hatten. Und immer alleine waren. Die Armen.

Gut, man kann zur Entschuldigung der Ur-Omis – und Ur-Opis – anführen, dass so ein Goldfisch kulturgeschichtlich an Martern gewöhnt ist – er gilt immerhin als der erste Aquarienfisch überhaupt. Und, dass er doof ist, der Goldfisch. Und damit mutmaßlich auch nicht so leidensfähig. Lange war allenthalben zu lesen, dass das Gedächtnis des Goldfischs keine drei Sekunden reichen würde. Aber das ist längt widerlegt.

Goldfische sind nicht blöd. Forscher aus Israel berichten jetzt, Goldfische zum Autofahren gebracht zu haben. An der Ben-Gurion-University of the Negev, also quasi in der Wüste, haben sie wohl Lust auf Wasserspiele gehabt und ein Fish Operated Vehicle gebastelt, das sie von Goldfischen steuern ließen. Und zwar erfolgreich.

An der Übertragbarkeit vom FOV auf den SUV wird noch gearbeitet

Das Goldfischglas auf vier Rädern kann vorwärts, rückwärts und seitwärts fahren. Der Fisch guckt irgendwo aus dem Fenster, eine Kamera sieht das und dahin fährt dann das Auto. Schon nach wenigen Fahrstunden schafften es die schwimmenden FahrzeugführerInnen, ihr FOV ins Ziel zu lenken. Inwieweit diese Ergebnisse einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsforschung leisten können, das bleibt einstweilen offen. An der Übertragbarkeit vom FOV auf den SUV wird noch gearbeitet.

Apropos: Mitte der sechziger Jahre, als die Autos noch keine Sicherheitsgurte und keinen Katalysator hatten, als Frauen am Steuer von manchen Männern gefürchteter waren als Goldfische am Steuer, als dagegen Alkohol am Steuer als Kavaliersdelikt galt, da hatten Forscher mal Bourbonwhiskey und Ethanol in ein Versuchsbecken mit Goldfischen gekippt, um zu untersuchen, ob Whiskey oder Wodka für die Fahrtauglichkeit gefährlicher ist. Die Goldfische verkrafteten erstaunlich hohe Alkoholkonzentrationen. Heute weiß man, das ist ihr Frostschutz. Also vom Goldfisch, nicht vom Fish Operated Vehicle.