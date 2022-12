Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kleben und kleben lassen

Kleber klebt gerne an Stellen, an denen er nicht kleben soll. Das gilt beim Adventskranz-Basteln ebenso wie auf dem politischen Parkett. Da hilft nur demokratisches Lösungsmittel, um uns alle zu erlösen. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Was für eine geniale Erfindung! Rund 70 Jahre ist es her, dass ein US-amerikanischer Chemie-Professor einen Sekundenkleber entwickelt hat. So müssen wir nicht stundenlang die Sohle an den kaputten Schuh drücken bis uns die Hand schmerzt, sondern Zack, Kleber drauf und fest gepappt ist´s.

Das funktioniert übrigens auch auf dem Asphalt. Kleber auf die Hand und fest auf den Stachus drücken, schon bleibt alles und jeder an Ort und Stelle – auch der Autoverkehr.

So eine Kettenreaktion kennen Sie vielleicht auch vom Adventskranz-Basteln: Das ist so, wie wenn Sie versuchen, den Strohstern am Tannenzweig festzukleben und dann kriegen Sie plötzlich Ihre Finger nicht mehr auseinander – von einer Sekunde auf die andere. Deshalb heißt es ja auch: Sekundenkleber! Da gerät das ganze vorweihnachtliche Unterfangen gefährlich ins Stocken. Jetzt bloß nicht mit den Fingern an die Tischkante rumpeln, sonst schaffen Sie es nicht mal mehr bis zum Telefon, um die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.

Die Klima-Aktivisten rufen allerdings eher die Polizei auf den Plan bzw. auf den Stachus, auf die A96 oder vor den Nürnberger Hauptbahnhof ….. halt dorthin, wo sie gerade festpappen. Doch nachsichtig spricht der Landesvater Markus Söder von „Kleben und kleben lassen!“ – so lautet das Motto in Bayern! Da werden Klima-Aktivisten mal eben ganz präventiv und ungestört bis zu dreißig Tagen hinter Gittern festgepappt.

Die Lehre aus der Geschicht

Eine Sache aussitzen, bekommt manchmal eine ganz neue Bedeutung. Denn manche kleben gerne am Asphalt, andere kleben gerne am Präsidentenstuhl und da zeigt sich die Kehrseite der Medaille: Der Sekundenkleber klebt gerne auch dort, wo er nicht kleben soll. Siehe das Adventskranz-Basteln und das politische Parkett:

Die Oberen machen den Platz einfach nicht frei für Neue, ob sie sich nun beharrlich festsetzen oder an der Stuhllehne festklammern. Manchmal helfen Wahlmanipulationen, manchmal Ignoranz. Ob ehemaliger Verkehrsminister, österreichischer Kanzler oder britischer Premier - sie alle dachten, einen Langzeitkleber unter dem Allerwertesten zu haben - doch am Ende hat das demokratische Lösungsmittel uns alle erlöst.