Ende der Welt - Die tägliche Glosse Götterdämmerung in Venedig

Des einen Leid, ist ja bekanntlich des anderen Freud: Für viele sind die Ferien leider, leider schon wieder vorbei, doch die Menschen in den Urlaubsregionen atmen auf. Endlich sind die Tedesci weg, die die Straßen verstopfen und die mit großer Vorhersehbarkeit nachmittags (!) einen Cappucino und am frühen Abend eine Pizza und ein Bier bestellen. Die Tedesci, die auch die Preise in den Urlaubsorten in die Höhe treiben, so hoch, dass in Venedig immer weniger Venezianer leben.