Ende der Welt - Die tägliche Glosse Glückliche Lottomillionäre

Wer Lotto spielt, hat keine Ahnung von Mathematik. Das behaupte nicht ich, das behauptet Gott. John Richard Gott. Und der muss es wissen, der ist Astrophysiker und hat Mathematik studiert. Gott glaubt, dass Zeitreisen theoretisch möglich sind und dass sich unser Universum selbst aus dem Nichts erschaffen hat. Eines aber glaubt er nicht: Dass es sich lohnt, Lotto zu spielen.

Und die Stochastik gibt ihm Recht: Die Chance auf sechs Richtige plus Zusatzzahl liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. Da ist es wahrscheinlicher, dass Sie ein Blitz trifft (1 zu 3 Millionen), dass Sie US-Präsident werden (1 zu 10 Millionen) oder dass Sie von einem umfallenden Getränkeautomaten erschlagen werden (1 zu 112 Millionen). Die Chance, dass Sie sich nach einem Unfall beim Anziehen Ihrer Hose im Krankenhaus wiederfinden, ist statistisch gesehen 1.400-mal größer als die, im Lotto zu gewinnen. Und es ist 26-mal wahrscheinlicher, dass ein Linkshänder durch ein Produkt für Rechtshänder zu Tode kommt, als dass es Ihnen gelingt, den Eurojackpot zu knacken. Das behaupte nicht ich, das behauptet die Mathematik.

Nun, es gibt Menschen, die mit Mathematik erstaunlich wenig am Hut haben. Donald Trump zum Beispiel, der gerne das wirtschaftliche Wachstum groß und die Armut kleinrechnet. Oder auch fünfzig unverbesserliche Optimisten in der Kleinstadt Siilinjärvi, irgendwo im finnischen Nirgendwo. Gemeinsam haben sie einen im örtlichen Supermarkt ausliegenden Tippschein ausgefüllt und den Eurojackpot geknackt: 90 Millionen Euro haben sie gewonnen, das ist in etwa der Betrag, der jährlich in ihrer 20 000-Einwohner-Stadt an Steuern gezahlt wird. Und fast viermal so viel wie die Steuerzahlungen von Apple in Deutschland 2016. Aber das ist eine andere Geschichte.

50 Finnen haben der Mathematik getrotzt

In Siilinjärvi jedenfalls gibt es heute zur Feier Kaffee und Kuchen für alle. Ja, sie können stolz sein! 50 Finnen haben der Mathematik getrotzt – ähnlich unerschrocken, wie Boris Johnson bei der 1-aus-28 Brexit-Lotterie den demokratischen Gepflogenheiten den Kampf angesagt hat.

50 echte Zocker, so abgebrüht wie das Bademodemodel Matteo Salvini, der sich allerdings bei der lotteria italiana gehörig verzockt hat. Künftig sind sie finanziell so unabhängig wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der seinen Gewinn von 20 Millionen Dollar in Biarritz vorerst nicht abholen, sondern den G7-Staaten spenden will.

Die Chance auf den Hauptgewinn im Eurojackpot liegt übrigens bei 1 zu 95 Millionen. Damit ist sie bedeutend höher als die Chance auf ein Aussterben der Dummheit in der Welt.