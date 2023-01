Ende der Welt - Die tägliche Glosse Globetrottel: Von GOATs und anderen Böcken

Und: Sie sind harte Wanderarbeiter. Ziehen rast- und ruhelos durch die Welt, immer auf der Suche nach dem neuesten Kick. Bestes Beispiel der GOAT, also der Greatest Of All Times, wie Fans den portugiesischen Potenz-Stürmer Cristiano Ronaldo gerne bezeichnen. Hat mit Ziege übrigens herzlich wenig zu tun, auch wenn Ronaldo gerade einen mächtigen Bock geschossen hat. Der Mann wurde jüngst in Saudi-Arabien gesichtet, wo er in der Saudi Professional League einen neuen Verein gefunden hat: Al Nasr FC. Muss man nicht kennen, aber wenn man schon dort spielen und Millionen verdienen möchte, sollte man vielleicht grob wissen, wo das ist. Ronaldo allerdings war so überwältigt von dem Warm Welcome in der Wüste, dass er gar nicht wusste, wie ihm geschah – und noch weniger, wo er sich befand: „Es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen“, sagte er im Brustton der Überzeugung, als er der heimischen Sport-Presse vorgestellt wurde. Und klar, wir wissen alle: Riad oder Rangun, Hauptsache Arabien.