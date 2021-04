Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gezimmerte Klingeltöne

"Nur" Filmmusik zu schreiben, ist längst kein Vorwurf mehr für Musiker. Schon gar nicht für den Oscar-prämierten Hans Zimmer. Der komponiert nun, für eine IT-Firma in China, Klingeltöne. Sie sollen "Türen öffnen." Cleverer Ansatz, in Pandemie-Zeiten. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Die schlimmste Schmähung, die Wagner-Gegner gegen dessen Musik vorbringen, ist die Behauptung, Wagner würde, wäre er noch am Leben, heute Filmmusiken schreiben. Das ist nicht schön für die ehrbaren Urheber der Soundtracks, ohne die die meisten Filme und Streamserien auf der Strecke blieben, was die Ergreifung des Publikums betrifft. Ohne Musik verliert ein Hitchcock viel von seinem Schrecken. Was Wagnergegner meinen mit dem Vorwurf, der sei Filmkomponist gewesen, bevor es Kino gab, ist die Technik des Leitmotivs, das fest mit dem Auftritt ein- und derselben Figur verbunden ist.

Viele hören das bereits bei Mozart wesentlich subtiler ausgeführt. Aber wie dem auch sei, Hans Zimmer, einer der anerkanntesten Filmkomponisten der Gegenwart, ist nun einen Schritt weitergegangen: Er komponiert Klingeltöne für den chinesischen Smartphone-Hersteller Oppo.

Dabei ist es Hans Zimmer dringend zu wünschen, dass er sich nicht an der traditionellen chinesischen Musik orientieren muss. Denn die scheint, ähnlich wie die traditionelle chinesische Medizin, für westliche Langnasen kaum zu begreifen zu sein. Konfuzius höchstpersönlich verdanken wir eine Systematik dieser Tonkunst, die vieles von der mesopotamischen und indischen Musik übernahm, das allerdings vor Urzeiten. Ein ehrfürchtiger Blick in den Lexikonartikel macht schnell verständlich, dass von den im Lauf der Jahrhunderte entstandenen 84 heptatonischen Leitern sich in der Praxis nicht alle durchsetzten.

Aber, wie Zimmer weiter ausführt, ist in der Pandemie die „Idee des physischen Kontakts verschwunden“

In einer Werbebotschaft für Oppo spricht der Oscar-prämierte Filmmusiker Zimmer davon, zwei Klingeltöne und ein „Orchester von Systemklängen“ anbieten zu wollen. Systemklänge? Das wirkt, vor dem Hintergrund der politischen Beziehungen zwischen China und dem Westen derzeit, nicht so einladend wie wohl beabsichtigt. Aber, wie Zimmer weiter ausführt, ist in der Pandemie die „Idee des physischen Kontakts verschwunden“. Äh, auch die Idee schon? So schlimm? Zimmer möchte daher, dass sein Klingelton „wieder eine Tür öffnet.“ Denn heutzutage, so Zimmer, verbinden uns diese Telefone, und man müsste fast ergänzen: nur noch diese Telefone.