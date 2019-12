Ende der Welt - Die tägliche Glosse Get your Reading done!

Ausgerechnet Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, schafft das Bücherlesen nicht mehr. Am Tag der Parlamentswahlen in Großbritannien fragt Roland Söker, ob der Umgang mit dem Brexit bei diesem Problem weiterhelfen kann …

„Lasst uns die Chose hinter uns bringen“ – das ist – frei übersetzt das Motto, das Boris Johnson heute vermutlich den Sieg bringen wird. „Get Brexit done“ hat er in den letzten Wochen so oft gesagt, wie seine Vorgängerin Theresa May einst ihr Motto „Brexit means Brexit“ – frei übersetzt „Chose bleibt Chose“. Beides wahr, aber „Lasst und die Chose hinter uns bringen“ klingt natürlich ungleich attraktiver, bringt es doch an ein menschliches Grundbedürfnis auf den Punkt, dass wir alle zu gut kennen: Die Hoffnung, wenn das Unangenehme erst erledigt ist, dann endlich Zeit für das Schöne, das Wesentliche zu haben.

Dass die ganzen Handelsverträge, Nachfolgeregelungen und Detailverhandlungen rund um den Brexit noch Jahre brauchen werden, um „done“ – geschweige denn „Well done“ – zu sein … geschenkt! Insgeheim wissen wir doch, die Zeit für das Schöne, das Wesentliche haben wir auch nach der Chose selten.

Lesen zum Beispiel. Eigentlich ist es doch gerade jetzt die ideale Zeit zum Lesen. Die Abende sind lang, bei Kerzenschein und Plätzchen kann man es sich auf dem Sofa bequem machen und entspannt mal ein paar Bücher lesen, die sich im Laufe der letzten Monate angesammelt haben. Ist natürlich Quatsch, völlig an der Realität vorbei, Kollegen rufen zum Glühweinstand, Weihnachtsgeschenke müssen gekauft werden – zum Beispiel ein gutes Buch – die ganze hektische Chose zum Jahresende halt. Lesen? Ausgeschlossen.

Das gilt auch für Karin Schmidt-Friedrichs. Die kommt nach eigenen Aussagen auch nicht mehr zum Lesen und ihr Bücherstapel auf dem Nachttisch wird immer größer. Das wäre nicht weiter schlimm, aber Karin Schmidt-Friedrichs ist im ersten Beruf Verlegerin und im zweiten Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Dieser Börsenverein hat - trotz seines Sitzes in Frankfurt - nichts mit der Finanztransaktionssteuer zu tun, wohl aber eben mit Büchern und als Vorsteherin dieses Börsenvereins ist es schon sinnvoll, zu lesen. Wenn also nicht mal die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mehr zum Lesen kommt, dann klingeln nicht die Adventsglöckchen sondern es schrillen die Alarmglocken!

Da kann man ihr nur viele lange Staus wünschen, damit die Rechnung aufgeht

Die persönliche Strategie von Karin Schmidt-Friedrichs lautet übrigens, dass sie in Zukunft mehr Hörbücher kaufen will, die sie im Stau zwischen Verlagsort Mainz und Sitz des Börsenvereins Frankfurt hören kann. Da kann man ihr nur viele lange Staus wünschen, damit die Rechnung aufgeht. Noch besser wäre es aber, den Verlagsort nach – sagen wir: Bayern – zu verlegen, dann sitzt sie noch länger im Auto und schafft noch mehr Hörbücher.

Ob Bücher oder Hörbücher – eigentlich steckt auch hinter Karin Schmidt-Friederichs Problem doch ein ganz anderes: Auch sie kommt einfach nicht zum Schönen, zum Wesentlichen! Und da hilft ihr auch das – leicht abgewandelte – Motto von Boris Johnson nicht weiter – „Get your Books done!“ wird ihren Bücherstapel nicht verkleinern. Insofern war Theresa May’s Motto doch pfiffiger: „Reading means Reading“.

Das Schöne und Wesentliche braucht halt seine Zeit …